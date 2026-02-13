Ramadan 2026 : 3 pays musulmans annoncent que jeudi 19 février sera le premier jour de jeune

La Turquie, Singapour et l’Oman ont annoncé que le jeudi 19 février 2026 correspondra au premier jour du mois sacré de Ramadan dans leurs territoires respectifs.

En Turquie, le début de tous les mois du calendrier hijri est déterminé sur la base de calculs astronomiques précis, prenant en compte la possibilité d’observer le croissant lunaire. Le pays commence le nouveau mois islamique si les calculs indiquent, au 29e jour du mois en cours, que le croissant pourrait être visible à l’œil nu ou au télescope depuis n’importe quel endroit partageant la même nuit que la Turquie. Cette méthode inclut ainsi le monde arabe, le continent africain, l’océan Atlantique et la majeure partie des Amériques.

Selon les calculs effectués par la Présidence des affaires religieuses turque, il était impossible d’observer le croissant lunaire le mardi 17 février 2026 depuis n’importe quel pays du monde arabe ou des Amériques. En conséquence, la Turquie a fixé le début du Ramadan au jeudi 19 février 2026.

De son côté, le Conseil des affaires religieuses islamiques de Singapour, dirigé par le Mufti de Singapour, utilise également des calculs astronomiques pour déterminer la possibilité de voir le croissant lunaire depuis le territoire singapourien. Comme la lune se couche avant le soleil le mardi 17 février, l’observation du croissant était impossible depuis Singapour. Ainsi, le pays a également annoncé que le Ramadan débutera le jeudi 19 février 2026.

Avec ces annonces, la Turquie, Singapour et la Sultanat d’Oman sont les premiers pays à confirmer officiellement le début du mois sacré pour 2026, offrant aux fidèles musulmans une date claire pour commencer le jeûne du Ramadan.

Oman annonce officiellement le début du Ramadan 1447 H

Le sultanat d’Oman a alors lui aussi, annoncé la date du début du mois de Ramadan pour l’année hégirienne 1447, une semaine avant l’observation du croissant de lune, devenant ainsi le premier pays islamique à confirmer officiellement le début du mois de jeûne.

Le ministère des Affaires religieuses et des Fonds islamiques a publié sur sa page officielle sur la plateforme X le communiqué de la commission principale d’observation des mois hégiriens. Selon ce communiqué, le mercredi 18 février 2026 sera le dernier jour du mois de Cha’ban 1447 H, et le jeudi 19 février 2026 correspondra à la première journée du mois de Ramadan 1447 H.

Ramadan 2026 en Algérie : l’état appelle à la préparation du mois sacré

À quelques jours du début du Ramadan 1447 de l’Hégire, prévu les 18 ou 19 février 2026, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la nécessité de créer toutes les conditions permettant aux citoyens de vivre ce mois sacré dans le confort et la tranquillité, selon un communiqué du Conseil des ministres.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a précisé que le premier jour du mois de Chaâbane 1447 AH correspondra au mardi 20 janvier 2026. La traditionnelle nuit d’observation du premier croissant de lune, dite « nuit du doute », est programmée pour le mardi 17 février 2026. La date exacte du début du Ramadan sera confirmée après cette observation, mais le premier jour de jeûne devrait tomber soit le mercredi 18 février, soit le jeudi 19 février 2026.

Cette annonce permet aux fidèles et aux institutions religieuses de planifier sereinement les activités spirituelles et sociales qui rythment ce mois sacré.

La solidarité et l’entraide au cœur du mois de Ramadan

Le gouvernement et les institutions religieuses mettent particulièrement l’accent sur la solidarité sociale et l’entraide, valeurs centrales du Ramadan. Des actions concrètes ont été mises en place pour garantir l’abondance des produits alimentaires, stabiliser les prix et faciliter l’accès aux biens essentiels pour toutes les familles.

Cette mobilisation vise à permettre à chaque citoyen de vivre un Ramadan dans la sérénité, sans inquiétude pour les besoins fondamentaux, et à renforcer le tissu social à travers des initiatives d’entraide et de soutien communautaire.

À quelques jours de ce mois sacré, les autorités nationales et locales sont engagées dans la mise en œuvre de mesures logistiques et économiques afin d’assurer la fluidité des approvisionnements, la disponibilité des produits de première nécessité et le respect des traditions religieuses.

Le président Tebboune a souligné l’importance de ces préparatifs pour que le Ramadan 1447 soit « un mois de foi, de solidarité et de paix pour toutes les familles algériennes ».