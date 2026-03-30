Rafales de vent à 100 km/h et cumuls de 50 mm : 20 wilayas basculent en VIGILANCE ORANGE dès ce lundi

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis, ce lundi, plusieurs Bulletins Météo Spéciaux (BMS) prévenant de chutes de pluie torrentielles qui s’apprêtent à toucher une grande partie du pays.

Selon les prévisions de l’Office, un épisode pluvieux intense concernera les wilayas de : Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Les cumuls attendus oscilleront entre 20 et 40 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser les 50 mm. Cette dégradation débutera ce mardi à 9h00 et devrait se prolonger jusqu’au mercredi matin à 9h00.

Le Sud algérien n’est pas épargné. Des pluies soutenues sont attendues dans le Nord d’In Salah, à Illizi, ainsi que dans le Sud d’Ouargla.

Précipitations : Entre 20 et 40 mm (avec des pics dépassant les 50 mm, notamment à Illizi).

Validité : Du lundi soir à 23h00 jusqu’au mardi à 21h00.

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Enfin, une autre alerte concerne les wilayas de Timimoun et d’El Meniaâ. Les services météorologiques y prévoient des chutes de pluie comprises entre 20 et 30 mm, à compter de ce lundi à 18h00 et jusqu’à mardi, 9h00.

Alerte Météo : Des rafales dépassant les 100 km/h attendues sur plusieurs wilayas

L’Algérie s’apprête à traverser 48 heures de fortes turbulences atmosphériques. Alors que d’importantes précipitations commencent à saturer les sols du Nord et du Grand Sud, un second front météorologique, tout aussi préoccupant, vient s’ajouter à ce tableau : celui de vents violents.

L’ONM a ainsi multiplié les Bulletins Météo Spéciaux (BMS) ce lundi, avertissant que les pluies diluviennes seront accompagnées de rafales dépassant par endroits la barre symbolique des 100 km/h.

Dès aujourd’hui, lundi, les wilayas de Naâma, le sud d’El Bayadh, Timimoun, Adrar, Béchar et Tindouf subissent des vents soutenus.

Vitesse : Entre 60 et 70 km/h, avec des rafales dépassant localement les 80 à 90 km/h.

Validité : Jusqu’à ce soir, 23h00.

À partir du mardi 31 mars à 01h00 du matin, le vent se déplacera vers les wilayas côtières et intérieures de l’Est : Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

Vitesse : Les bourrasques pourront atteindre 90 km/h sous forme de rafales .

. Durée : L’alerte restera en vigueur jusqu’à mardi, 21h00.

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Le niveau de vigilance sera à son maximum pour les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra et Tébessa.

Intensité : Les vents souffleront entre 60 et 70 km/h, mais les rafales pourront excéder la barre symbolique des 100 km/h.

Plage horaire : De mardi 09h00 jusqu’à 23h00.

Enfin, les wilayas de Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal, El M’Ghair et El Oued seront balayées par des vents de secteur Nord à Nord-Ouest.