Rachid, l’Algérien qui a foncé dans les flammes pour sauver une famille en France

Au péril de sa vie, Rachid s’est précipité à l’intérieur d’un pavillon en feu juste après une expulsion survenue mardi. Ce ressortissant algérien a réussi à secourir une mère et ses trois enfants en bas âge. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital dans un état d’urgence absolue.

Là où beaucoup ont reculé devant le souffle de l’explosion, Rachid a foncé. Ce ressortissant algérien de Magny-les-Hameaux a été le premier à pénétrer dans les décombres fumants de ce pavillon résidentiel, mardi matin. Épaulé par quelques voisins, il a réussi l’impossible : il a mis à l’abri une femme de 39 ans et ses trois enfants de 2, 4 et 5 ans.

Selon les informations de la préfecture, la famille, grièvement blessée, a été prise en charge dans l’urgence absolue.

Le geste héroïque de Rachid qui a sauvé une famille d’un pavillon en flammes

Le squelette métallique de l’habitation, totalement dévastée, témoigne de la violence de l’incendie qui a ravagé ce pavillon. Pourtant, face au danger, Rachid n’a écouté que son courage. Prêt à sacrifier sa vie pour sauver celle des petits, il est parvenu à entrer dans la maison en grimpant sur les épaules d’un autre voisin.

Poussé par les hurlements de la mère, ce héros n’a pas hésité une seconde avant de plonger une seconde dans les flammes pour sauver cette famille : « Je me suis dit “ce n’est pas grave, même si je meurs, l’essentiel, c’est de sauver un enfant ou deux. Je fais mon max” », confie-t-il au micro de BFMTV.

Après avoir mis en sécurité les deux aînés, Rachid retourne au cœur du brasier, alors qu’une chaîne humaine s’organise à l’extérieur. À l’intérieur, la situation est critique : la mère, encerclée par les flammes, s’effondre, persuadée d’avoir perdu son plus jeune enfant. Pourtant, au milieu de la fumée, les cris du bébé appelant sa maman percent encore le silence, poussant Rachid à une ultime intervention pour les arracher au feu.

« On a évité le pire »

L’urgence est absolue : le plus jeune de la fratrie est coincé sous des décombres massifs. Rachid demande à la mère d’évacuer pour tenter une manœuvre de la dernière chance. Malgré ses efforts et ceux d’un autre homme pour déblayer la zone, la structure reste immobile. Voyant le feu gagner du terrain sur le bébé, Rachid utilise un extincteur apporté en renfort par un riverain pour asperger les alentours et protéger la victime du brasier.

“Le feu était proche du bébé”: le témoignage de Rachid qui a sauvé une famille de l’explosion dans les Yvelines pic.twitter.com/9wxcqyOvFd — BFM (@BFMTV) December 23, 2025

Le sauvetage du plus jeune enfant a été accompli avec succès avant même l’intervention des pompiers. La municipalité a tenu à rendre hommage au courage exemplaire des riverains et du personnel municipal présents sur les lieux. Roberto Drapon, adjoint au maire, a exprimé son soulagement : « Certains parleront peut-être de miracle, je ne sais pas si c’est un terme qu’on doit utiliser, mais la famille s’en sort très bien. On a évité le pire ».

Concernant l’origine du sinistre, la piste d’une fuite de gaz est privilégiée ; par mesure de sécurité, la distribution a été interrompue dans le secteur le temps de l’enquête.

