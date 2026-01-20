Prix de la Fiat Grande Panda en Algérie calqué sur la France ? Stellantis répond aux spéculations

Alors que l’enthousiasme des Algériens grandit à l’approche de l’ouverture des commandes de la Fiat Grande Panda, la question qui brûle toutes les lèvres reste celle du prix.

À quelques jours seulement de février, date prévue pour le lancement officiel de ce modèle assemblé dans l’usine Fiat de Tafraoui près d’Oran, de nombreuses estimations circulent sur les réseaux sociaux. Créant un véritable suspense autour du prix final.

Stellantis El Djazaïr, représentant local du groupe, est donc intervenu pour clarifier la situation et couper court aux spéculations.

Fiat Grande Panda : aucune information officielle sur le prix en Algérie

Dans un communiqué diffusé ce mardi 20 janvier, Stellantis a démenti les rumeurs circulant sur la Grande Panda : « aucune information officielle n’a été avancée à ce sujet », souligne le groupe. Les internautes avaient ainsi vu apparaître un tarif de 2,35 millions de dinars. Basé sur des projections non confirmées, avant même l’ouverture des commandes.

L’entreprise précise que le prix sera communiqué ultérieurement, dans le cadre du lancement officiel de ce modèle produit à Tafraoui. Les Algériens devront donc patienter avant de connaître le montant exact qu’ils devront débourser pour acquérir l’une des trois versions disponibles : Pop, Icône et La Prima.

Pop, Icône et La Prima : trois versions de Fiat Panda seront disponibles dès février 2026

Pour référence, le prix catalogue de la Fiat Grande Panda essence commence à 16 900 euros en France. Si la filiale algérienne devait aligner sa tarification sur celle de l’Hexagone, le modèle pourrait se situer autour de 2,5 millions de dinars. Cependant, Stellantis El Djazaïr précise qu’elle prendra en compte des paramètres propres au marché local avant de décider du prix final.

Les points clés à retenir :

La Fiat Grande Panda sera assemblée à Tafraoui, Oran.

Le lancement officiel des commandes est prévu en février 2026 .

. Trois versions seront disponibles : Pop, Icône et La Prima.

Le prix reste non communiqué et toute information circulant actuellement est infondée.

L’engouement autour de la Fiat Grande Panda illustre l’intérêt croissant pour les véhicules assemblés localement. Combinant un design italien et une production nationale. Les rumeurs de prix sur les réseaux sociaux témoignent de cette impatience, mais elles ne reflètent pas la décision finale de Stellantis. Le marché automobile algérien reste donc dans l’expectative, en attendant l’annonce officielle.