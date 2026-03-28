Tebboune félicite les universités algériennes pour leur entrée dans le classement mondial QS

L’enseignement supérieur algérien franchit une étape historique. Pour la première fois, deux universités du pays figurent dans le classement mondial QS par spécialité, marquant un véritable bond qualitatif pour le secteur de la recherche scientifique et de l’innovation, a indiqué jeudi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué cette réussite en adressant ses félicitations aux étudiants et enseignants de l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Alger et de l’Université Djillali Liabès à Sidi Bel Abbès. Dans un message publié sur son compte officiel Facebook, il a souligné l’importance de cette reconnaissance internationale et a encouragé les universités à viser de nouveaux sommets. « Et à plus, incha’Allah », a-t-il conclu, affirmant l’engagement de l’État à soutenir le développement scientifique et académique.

Une reconnaissance internationale par spécialité

Le classement QS World University Ranking by Subject évalue les universités à travers le monde selon leurs performances dans différentes disciplines scientifiques et techniques. L’entrée des deux universités algériennes dans ce classement constitue un signal fort de la qualité croissante de l’enseignement supérieur dans le pays et de sa capacité à produire une recherche compétitive sur le plan mondial.

Selon le ministère, l’USTHB s’est distinguée dans plusieurs domaines stratégiques :

Génie pétrolier : première place au niveau maghrébin et positionnée parmi les 101-150 meilleures universités mondiales.

: première place au niveau maghrébin et positionnée parmi les 101-150 meilleures universités mondiales. Génie électrique et électronique : première place maghrébine, parmi les 401-450 meilleures universités mondiales.

: première place maghrébine, parmi les 401-450 meilleures universités mondiales. Informatique et systèmes d’information : première place au Maghreb, figurant dans le classement 651-700 mondial.

L’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès a décroché la première place au niveau maghrébin dans les domaines du génie mécanique, de l’aéronautique et du génie de la production, se situant parmi les 401-450 meilleures universités mondiales.

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Classement mondial QS : un bond qualitatif pour le secteur universitaire

Le ministère souligne que cette reconnaissance internationale reflète alors le travail acharné des enseignants, des chercheurs et des étudiants algériens. Elle témoigne également du renforcement des infrastructures universitaires, des programmes pédagogiques et des partenariats scientifiques avec des institutions étrangères.

Ce succès s’inscrit dans alors un contexte où l’Algérie cherche à valoriser ses compétences dans des secteurs clés tels que le pétrole, l’informatique, l’ingénierie et l’aéronautique. Il illustre la montée en puissance des universités algériennes sur la scène internationale, jusque-là dominée par des pays européens, nord-américains et asiatiques.

L’entrée des universités algériennes dans le classement QS ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération internationale, l’attraction d’étudiants étrangers et le recrutement d’enseignants-chercheurs de haut niveau. Elle pourrait également encourager davantage d’investissements dans la recherche et l’innovation, contribuant à positionner l’Algérie comme un acteur scientifique régional et mondial.

Ainsi, avec cette première reconnaissance mondiale, l’Algérie affirme son ambition de faire progresser son système universitaire vers l’excellence et de préparer ses jeunes diplômés à relever les défis technologiques et économiques du XXIe siècle.