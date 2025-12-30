Pilotage multisectoriel exclusif (Défense, Santé…) pour une nouvelle initiative nationale d’envergure !

Un pas décisif vient d’être franchi dans le chantier de la souveraineté sanitaire en Algérie. Ce lundi, au siège du ministère de la Santé, les pouvoirs publics ont officiellement installé un groupe de travail national chargé de piloter un projet stratégique mêlant recherche de pointe et production industrielle. La création d’un centre intégré de recherche en virologie, adossé à une usine nationale de fabrication de vaccins.

Une initiative qui s’inscrit directement dans les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui dessine une nouvelle architecture du système de santé algérien face aux risques épidémiques futurs.

Souveraineté sanitaire en Algérie : un groupe de travail multisectoriel pour piloter un projet stratégique

Le ministre de la Santé, Mohamed Sadik Aït Messaouden, accompagné du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a supervisé l’installation officielle de ce groupe de travail national multidisciplinaire. Composé de 22 membres, il réunit des représentants et experts issus de secteurs clés :

Défense nationale,

Ministère de la Santé,

Industrie pharmaceutique,

Ministère de l’Industrie,

Ministère de l’Enseignement supérieur et Recherche scientifique,

Agence nationale de sécurité sanitaire.

La mission confiée à ce groupe dépasse le simple suivi administratif. Il s’agit de conduire un projet national structurant, à la fois scientifique, industriel et stratégique. Centré sur la mise en place d’un centre intégré de recherche en virologie et d’un site national de production de vaccins.

Centre de recherche en virologie et usine de vaccins : bâtir une capacité nationale durable dans la santé

Selon le communiqué du ministère de la Santé, ce projet vise plusieurs objectifs complémentaires :

Développer des capacités nationales avancées en recherche et développement.

Assurer l’autosuffisance de l’Algérie en matière de vaccins .

. Garantir la durabilité des ressources sanitaires.

Renforcer la préparation du pays face aux futures crises épidémiques.

Améliorer le positionnement scientifique et sanitaire de l’Algérie aux niveaux régional et international.

L’approche retenue repose sur l’intégration de la recherche fondamentale, du développement technologique et de la production industrielle. Afin de réduire la dépendance extérieure et sécuriser l’approvisionnement national en produits vaccinaux.

Une stratégie scientifique alignée sur les standards internationaux

Lors de son intervention, le ministre de la Santé a insisté sur l’ampleur de la responsabilité confiée à ce groupe de travail. Il a souligné que cette mission exige « professionnalisme, rigueur et respect des plus hauts standards scientifiques internationaux ».

Le responsable a précisé que le rôle du groupe ne se limite pas au suivi opérationnel du projet. Il inclut également l’élaboration d’une stratégie scientifique globale. Fondée sur l’évaluation des ressources existantes et la coordination entre les différents secteurs concernés. Dans le respect de la politique nationale de santé et de l’industrie pharmaceutique.

Pour Mohamed Sadik Aït Messaouden, la réussite de cette initiative constituera un indicateur fort de la capacité de l’État à instaurer une coopération intersectorielle efficace. Il y voit aussi une opportunité de transformer les défis sanitaires en moteur de progrès scientifique, de production durable et de consolidation de l’économie nationale, tout en renforçant la sécurité sanitaire du pays.

De son côté, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, a rappelé qu’il s’inscrit dans une logique d’anticipation des risques épidémiques et de consolidation du système de santé national. Tout en favorisant l’émergence d’une expertise algérienne de haut niveau dans le domaine des vaccins et de la virologie.

