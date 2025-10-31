Petit format, grand impact : Cubot présente le solide KingKong Mini 4 avant son lancement du 11.11

Cubot s’apprête une fois de plus à innover en lançant le KingKong Mini 4, un smartphone qui défie la perception traditionnelle des téléphones durcis. Fini les appareils encombrants : Cubot parvient à intégrer une robustesse de niveau militaire dans un format compact et facile à transporter.

Rendez-vous le 11.11 : Lancement Mondial et Jeu Concours

Le lancement officiel du Cubot KingKong Mini 4 est prévu pour le 11 novembre (11.11). Pour célébrer cette sortie, Cubot a mis en place un événement spécial, offrant à cinq chanceux l’opportunité de recevoir le téléphone en exclusivité avant sa disponibilité générale. Le compte à rebours a déjà commencé.

Pour ne rien manquer de cet événement et pour avoir une chance de faire partie des premiers à découvrir ce petit géant de robustesse, vous pouvez participer au jeu concours et suivre toutes les actualités sur le site officiel de la marque événement

Le Cubot KingKong Mini 4 sera également disponible à l’achat sur les plateformes de vente en ligne. Les premiers acheteurs pourront le retrouver sur AliExpress dès le jour du lancement. Pour ceux qui souhaitent consulter la fiche produit et les offres spéciales, le lien direct est le suivant : AliExpress

Le KingKong Mini 4 s’annonce comme une option de choix pour ceux qui exigent la plus haute durabilité, sans vouloir faire le compromis de la portabilité. Le petit téléphone à la puissance inarrêtable est prêt à entrer en scène.

Une Solidité à Toute Épreuve, dans un Format Ultra-Portable

Le KingKong Mini 4 est conçu pour l’aventure, le travail difficile et le quotidien sans compromis. Il arbore les certifications de durabilité les plus exigeantes : IP68/IP69K et MIL-STD-810H. Ces normes garantissent une protection complète contre la poussière, l’immersion sous l’eau, les jets d’eau à haute pression et les chutes, faisant de ce téléphone un compagnon fiable dans les environnements les plus hostiles.

Mais la véritable prouesse réside dans son gabarit. Avec des dimensions contenues (environ $128.7 X 61 X 16.85 mm pour un poids de 192 g selon les premières informations), le Mini 4 intègre un écran de 4,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, offrant une excellente fluidité visuelle pour un appareil de cette taille.

Performances et Divertissement Améliorés

Au-delà de sa coque solide, le Mini 4 cache des composants internes significativement améliorés. Il serait propulsé par un chipset Unisoc Tiger T616 et sera proposé avec des configurations de mémoire allant jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, assurant un multitâche efficace et un espace suffisant pour les applications et les médias. L’appareil photo principal bénéficie également d’une mise à niveau notable, passant à un capteur de 48 MP, pour des clichés plus nets même dans des conditions difficiles.

Un autre atout majeur pour les utilisateurs nomades est la prise en charge de la technologie Widevine L1. Cette certification permet de visionner du contenu en haute définition sur les plateformes de streaming populaires, transformant le petit KingKong Mini 4 en un véritable mini-cinéma de poche, où que l’on se trouve. Une batterie de 4700 mAh (selon les rumeurs) promet par ailleurs une autonomie impressionnante pour sa catégorie.