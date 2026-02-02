Pensions de retraite en Algérie : ce que dit la note de la CNR

Chaque année, le dispositif national de retraite s’élargit à de nouveaux bénéficiaires. Pour eux, certaines démarches administratives ne relèvent pas encore du réflexe. C’est dans ce contexte que la CNR (Caisse nationale des retraites) a rappellé, ce dimanche, aux retraités nés en février la nécessité de renouveler leurs documents.

Une formalité annuelle, bien intégrée par les anciens retraités, mais déterminante pour les nouveaux entrants afin d’assurer la continuité du versement des pensions.

Renouvellement des documents de retraite : les bénéficiaires concernés par l’appel de la CNR

Dans le cadre du renouvellement périodique des documents de retraite, la CNR invite les bénéficiaires d’une pension ou d’une allocation de retraite nés en février à procéder à la mise à jour de leurs documents durant le mois en cours.

Ce rappel s’adresse à l’ensemble des retraités concernés. Le rappelant aux anciens, mais aussi aux nouveaux intégrés au système, pour qui cette procédure annuelle constitue une première.

RetraiteDz : une démarche administrative facilement réalisable à distance

Pour faciliter cette opération, la CNR met à disposition une solution numérique via l’application mobile RetraiteDz. Cette option permet aux retraités d’accomplir la démarche sans se rendre en agence, depuis leur domicile, en toute simplicité.

L’objectif affiché de réduire les déplacements, de fluidifier les procédures et de garantir un traitement plus rapide des dossiers.

Des modalités adaptées selon le type de retraite

La procédure varie selon la situation du bénéficiaire :

Retraite directe

Le retraité confirme sa présence en vie grâce à la technologie de reconnaissance faciale R-Face, intégrée à l’application.

Retraite transférée

Le bénéficiaire valide d’abord son identité via la reconnaissance faciale, puis numérise et télécharge les documents requis, selon sa situation personnelle, directement sur l’application.

Une notification s’affiche ensuite sur RetraiteDz pour confirmer la réussite du renouvellement.

Enfin, la CNR rappelle que le renouvellement des documents de retraite s’effectue une seule fois par an, selon le mois de naissance de chaque bénéficiaire. Ce mode d’organisation vise à structurer le suivi administratif, tout en simplifiant les démarches pour les retraités, qu’ils soient anciens ou récemment intégrés.