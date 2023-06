Ouganda 1 – Algérie 2 : les nouveaux gagnent des points

La sélection nationale s’est imposée face à son homologue ougandaise, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2023, sur le score de deux buts à un. Mohamed-Amine Ammoura est passé par là.

Pour revenir à la physionomie du match, on assiste à une première mi-temps marquée par un grand engagement physique de la part des deux équipes. Malgré un manque de cohésion, la sélection nationale, avec un onze remanié, ose vers l’avant et tente d’ouvrir le score. Mais elle se contente par des tentatives timides.

Quant à la sélection ougandaise, elle tentera de son côté de trouver la faille, mais sans y parvenir face à une défense algérienne solide. Il va falloir attendre jusqu’à la 42e minute pour que les efforts de la bande à Djamel Belmadi soient récompensés. Profitant d’un mauvais renvoi du gardien de but ougandais, Abdelli reprend la balle et tente le tire. Le portier adverse repousse la balle qui revient sur les pieds d’Ammoura. Sans aucune difficulté, il met le cuire au fond des filets et débloque enfin la situation.

C’est donc sur le score de un but à zéro en faveur de l’Algérie que l’arbitre gabonais renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Les Verts avec une grande maitrise

Après la pause citron, les Ougandais rentreront plus déterminés pour remettre les pendules à l’heure. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il exercent une forte pression sur les bois de Mandréa, mais en vain.

Quant aux Algériens, ils montrent une très bonne maitrise de jeu. L’incorporation d’Aouar et Mahrez va apporter du punch au compartiment offensif. Aux moments où les Ougandais exercent une pression, les protégés de Belmadi mènent une contre-attaque rapide. Un joli jeu collectif sera concrétisé par un deuxième but, signé Ammoura 66’.

La rentrée de Benrahma et Slimani va apporter encore un plus à la ligne offensive des Verts. Ils se procurent plusieurs occasions franches et se montrent plus dangereux dans le camp ougandais, mais sans efficacité.

La suite du match sera gérée intelligemment par les Fennecs, malgré un but de l’Ouganda, inscrit par Loucif contre son camp 88’. L’arbitre gabonais siffle la fin du match sur une victoire des Algériens. Une victoire très importante pour espérer gravir des échelons au classement FIFA.