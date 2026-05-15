Orages, vents violents et canicule : la météo s’affole ce vendredi 15 mai, voici les wilayas en alerte

Le répit météorologique aura été de courte durée. Alors que plusieurs régions d’Algérie profitent d’un temps plus stable en cette fin de semaine, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce le retour de perturbations atmosphériques dès ce vendredi 15 mai. Pluies orageuses et vents forts sont au programme dans plusieurs wilayas du pays, selon les bulletins de vigilance officiels de Météo Algérie.

Selon le premier bulletin de vigilance météo « jaune » publié par l’ONM, des pluies orageuses affecteront plusieurs wilayas à partir de 18h00 ce vendredi soir. L’épisode pluvieux se prolongera jusqu’à minuit.

Les wilayas directement concernées par cette alerte sont : M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Batna. Ces régions des Hauts-Plateaux et de l’Est algérien sont régulièrement exposées à ce type d’épisodes en cette période de l’année.

Il convient de rester prudent, notamment sur les routes. Les orages peuvent provoquer des accumulations d’eau rapides et réduire considérablement la visibilité.

Conditions météorologiques préoccupantes : Vents violents dans ces régions

Un second bulletin de vigilance de l’ONM met en garde contre des rafales de vent attendues dans plusieurs régions du pays. Ces vents souffleront jusqu’à 21h00 ce vendredi soir.

Les wilayas concernées par cette alerte aux vents violents sont : Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, In Salah et Adrar. La liste couvre ainsi une large bande géographique, du littoral centre jusqu’au cœur du Sahara.

Cette diversité géographique illustre l’ampleur du phénomène atmosphérique en cours. Les habitants de ces wilayas sont invités à sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent.

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Alerte météo en Algérie : Vague de chaleur au programme

Outre les pluies et les vents violents, les services de l’ONM ont également fait part de la persistance d’une vague de chaleur dans les wilayas d’In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar avec des températures caniculaires attendues dans ces régions du pays.

Cette alerte du 15 mai n’est pas un événement isolé. Depuis plusieurs semaines, Météo Algérie multiplie les bulletins d’alerte sur l’ensemble du territoire. Face à cette instabilité récurrente, la prudence reste de mise. L’ONM recommande aux citoyens de suivre régulièrement les mises à jour officielles de Météo Algérie avant tout déplacement.

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Conseils de sécurité face aux intempéries

Les épisodes orageux peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible. Il est fortement conseillé d’éviter les zones inondables et les oueds en période de pluie intense.

Pour les wilayas concernées par les vents violents, la prudence s’impose particulièrement sur les axes routiers exposés. Les conducteurs de véhicules légers et les deux-roues sont les plus vulnérables face aux rafales.

Enfin, il est recommandé de consulter régulièrement les bulletins officiels de l’ONM et les communications de la Protection Civile, qui intervient en première ligne lors des intempéries pour assurer la sécurité des citoyens.

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