Ooredoo dépasse 15 millions de clients et accélère vers la 5G grâce à des mégainvestissements

Le paysage des télécommunications algériennes enregistre une performance notable, selon les derniers résultats financiers dévoilés par le Groupe Ooredoo pour les neuf premiers mois de l’année 2025. Ooredoo Algérie s’affirme comme un moteur de croissance en affichant des indicateurs en forte progression, qui témoignent de l’efficacité de sa stratégie d’investissement et de modernisation.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les revenus de l’opérateur ont atteint un niveau impressionnant de 88,3 milliards de dinars algériens, marquant une progression de 14,2 % par rapport aux 77,3 milliards enregistrés à la même période en 2024. Cette croissance du chiffre d’affaires est le reflet direct de la « forte trajectoire de croissance » maintenue par Ooredoo Algérie, qui récolte les fruits de ses « investissements stratégiques » massifs.

Des Investissements Records pour un Réseau d’Avenir

L’un des faits les plus marquants de ce bilan est l’augmentation spectaculaire des investissements. L’entreprise a en effet injecté près de 19,4 milliards de dinars algériens au cours des trois premiers trimestres de 2025, soit une évolution colossale de 80,3 % par rapport aux 10,8 milliards investis l’année précédente. Un tel niveau d’engagement financier souligne la volonté inébranlable de l’opérateur à disposer d’une infrastructure de pointe.

Ce déploiement de capitaux est essentiel, comme l’a souligné le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Roni THOME : « Grâce à des investissements ciblés et continus, notre programme d’extension du réseau national et de modernisation des infrastructures a permis de consolider notre présence sur l’ensemble du territoire. » Cette initiative ne se limite pas aux zones urbaines ; elle s’inscrit dans le cadre du Service Universel des Télécommunications (SUT), permettant de connecter les régions les plus éloignées, démontrant ainsi un engagement sociétal fort.

Une Clientèle Fidèle et des Marges en Hausse

La confiance des consommateurs se traduit également dans l’augmentation du parc client, qui a franchi le seuil symbolique des 15 millions d’abonnés à fin septembre 2025, soit une expansion de 3,4 % en un an. Cette croissance de la base d’utilisateurs va de pair avec une performance opérationnelle exceptionnelle. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions (EBITDA) a bondi de 21,1 %, s’établissant à 40,5 milliards de dinars algériens.

Ceci est l’illustration d’une gestion rigoureuse et d’une efficacité opérationnelle, qui permettent à Ooredoo de dégager des marges confortables tout en investissant massivement pour l’avenir.

Le Regard Tourné vers la 5G et la Numérisation

Alors que l’Algérie se prépare à l’ère de la 5G, Ooredoo Algérie se positionne en pionnier. M. Roni THOME a précisé : « Dans la perspective du lancement prochain de la 5G en Algérie, Ooredoo a engagé d’importants investissements technologiques destinés à déployer une infrastructure de nouvelle génération, capable de répondre aux besoins croissants en matière de très haut débit et de connectivité à grande échelle. »

Cette « feuille de route stratégique » réaffirme la détermination de l’opérateur à “contribuer davantage au développement du secteur de la téléphonie mobile en Algérie”, en mettant l’accent sur l’enrichissement de l’expérience digitale de ses clients. En accélérant la numérisation de ses services et solutions, Ooredoo Algérie confirme sa position centrale dans l’accélération du développement numérique du pays.

Les résultats des neuf premiers mois de 2025 ne sont pas seulement des chiffres, ils sont le témoignage éloquent d’une entreprise en pleine ascension, dont l’ambition stratégique et la capacité d’investissement sont en train de redéfinir les standards du marché algérien des télécommunications.

