Nouveau système de suivi : comment l’Algérie gère désormais les biens récupérés aux oligarques 

La lutte contre la corruption et la bonne gouvernance restent au cœur des priorités de l’État. Sous la supervision du ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, une plateforme numérique a été lancée pour centraliser le suivi des biens récupérés auprès des oligarques, ces personnalités influentes proches des anciens pouvoirs.

Cette initiative vise à garantir une gestion plus claire, coordonnée et transparente de ces ressources au service de l’intérêt public.

Selon le ministère, la plateforme permettra de suivre en temps réel l’état des biens, leur utilisation et leur affectation, évitant ainsi tout risque de mauvaise gestion ou de détournement.

La création de cet outil s’inscrit également dans un effort plus large de modernisation de l’administration publique. Avec un accent particulier sur la digitalisation et la gouvernance efficace.

Gestion des biens détournés : une coordination renforcée entre les différents services de l’État

La plateforme numérique est supervisée par l’inspection générale du secteur industriel. Chargée d’assurer son exploitation optimale et d’unifier les règles de suivi.

Cette initiative s’accompagne de la mise en place d’une commission dédiée à l’exécution de la stratégie nationale de transparence et de lutte contre la corruption. Selon le communiqué officiel, la commission a pour mission « d’élaborer un cadre opérationnel pour la mise en œuvre des axes de la stratégie nationale, de suivre son application et de proposer des mécanismes susceptibles d’améliorer la performance administrative et de renforcer la transparence ».

Les objectifs concrets de la plateforme

Suivi en temps réel des biens récupérés auprès des oligarques

Gestion coordonnée et centralisée pour éviter les doublons et les pertes d’informations

Réaffectation des biens à des projets d’intérêt public

Renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques

Plateforme numérique : une démarche au service de la transparence et de l’intérêt public

En outre, avec cette plateforme, l’État algérien réaffirme son engagement à moderniser l’administration et à consolider les mécanismes de contrôle. Les biens récupérés, autrefois difficilement tracés, pourront désormais être gérés efficacement et mis à disposition pour des initiatives publiques.

Le ministre Yahia Bachir a souligné l’importance de l’implication de tous les cadres dans la mise en œuvre de cette initiative. Rappelant que le succès de la plateforme dépendra de l’esprit de collaboration et de rigueur de l’ensemble des acteurs concernés.

Enfin, en centralisant les informations et en offrant un suivi en temps réel, la plateforme numérique constitue un outil stratégique pour la bonne gouvernance et la transparence. Tout en contribuant à renforcer la crédibilité des institutions auprès des citoyens.