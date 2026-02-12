Logements sociaux LPL : Cette nouveauté 2026 est passée inaperçue, pourant…

C’est une bouffée d’oxygène pour des milliers de familles. Fayçal Zitouni, Directeur Général de l’OPGI de Dar El Beida (Alger), a annoncé une révision majeure des modalités d’acquisition des Logements Publics Locatifs (LPL). Le délai de paiement passe de 10 à 25 ans, avec des remises incitatives à la clé.

Dans un entretien accordé au quotidien Echorouk, le premier responsable de l’OPGI de Dar El Beida a détaillé les nouvelles dispositions du ministère de l’Habitat visant à faciliter l’accès à la propriété. Cette réforme s’attaque au principal obstacle des locataires : la durée du remboursement.

« Désormais, ce décret permet d’étaler le paiement sur une période allant jusqu’à 25 ans », précise Fayçal Zitouni. En plus que doublant ce délai, l’État réduit mécaniquement le poids des mensualités, les rendant compatibles avec les budgets des ménages les plus fragiles.

Logement Public Locatif : 25 ans pour payer son foyer, une bouffée d’oxygène pour les familles

Afin de ne pas pénaliser ceux qui souhaitent solder leur dette plus rapidement, l’administration a instauré un système de réductions dégressives. Ainsi, un acquéreur payant la totalité du montant par anticipation bénéficiera d’une remise immédiate de 10 %.

Pour ceux qui choisissent un remboursement intermédiaire, la carotte fiscale reste attractive : une réduction de 7 % est accordée pour un paiement intégral sous trois ans, tandis qu’une remise de 5 % est appliquée si le solde est réglé dans un intervalle de trois à cinq ans.

« Une mesure de justice sociale » : : Le soulagement des bénéficiaires du LPL face aux nouvelles mesures

Du côté des bénéficiaires, cette annonce est perçue comme un véritable tournant. Pour de nombreux citoyens rencontrés, cette flexibilité est la bienvenue. « C’est une initiative très satisfaisante pour les citoyens à faible revenu », témoigne l’un d’eux.

Pour beaucoup, la perspective de devenir propriétaire n’est plus un rêve lointain, mais une réalité financièrement accessible. « Avant, l’idée de devoir tout solder rapidement nous freinait. Aujourd’hui, on nous donne le temps de respirer sans sacrifier le budget de la nourriture ou de l’éducation des enfants. » affirme un autre.

Cette nouvelle stratégie ministérielle marque une volonté claire de stabiliser le parc immobilier social tout en soutenant durablement le pouvoir d’achat des Algériens. En transformant le locataire en propriétaire, l’État renforce le lien social et la sécurité des foyers les plus modestes.