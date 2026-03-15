Liaisons Constantine-Mulhouse : Air Algérie déroute temporairement ses vols vers un autre aéroport

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé une modification temporaire concernant l’une de ses liaisons entre l’Algérie et la France. Dans un communiqué, le transporteur indique que les vols reliant Constantine à Mulhouse seront exceptionnellement déroutés vers l’aéroport de Strasbourg pendant un peu plus d’un mois.

Selon la compagnie, cette mesure sera appliquée du 15 avril au 20 mai 2026. Durant toute cette période, les passagers qui ont réservé un billet vers Mulhouse arriveront donc à Strasbourg.

La fermeture temporaire de la piste à Mulhouse

Air Algérie explique que cette décision est liée à la fermeture temporaire de la piste de l’aéroport de Mulhouse. Des travaux ou des opérations techniques nécessitent l’arrêt des activités sur la piste pendant plusieurs semaines.

Face à cette situation, la compagnie a choisi de maintenir la liaison aérienne en redirigeant les vols vers un autre aéroport de la région. Cette solution permet d’éviter l’annulation des vols et de limiter les perturbations pour les voyageurs.

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Les vols concernés portent les numéros AH1170 et AH1171. Ils sont programmés deux fois par semaine, le jeudi et le samedi, entre Constantine et Mulhouse.

Pendant la période annoncée, ces vols seront donc opérés entre Constantine et Strasbourg. Une fois les travaux terminés et la piste de Mulhouse rouverte, les avions devraient reprendre leur destination habituelle.

Une liaison importante pour les voyageurs

La ligne reliant Constantine à Mulhouse est particulièrement utilisée par les membres de la diaspora algérienne installés dans l’est de la France et dans les régions frontalières. De nombreux passagers empruntent cette liaison pour rendre visite à leurs familles ou pour des déplacements professionnels.

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L’aéroport de Strasbourg, situé à environ 120 kilomètres de Mulhouse, constitue une solution alternative relativement proche. Les voyageurs devront toutefois organiser leur transport terrestre pour rejoindre leur destination finale.

Les passagers invités à vérifier leurs vols

Air Algérie recommande aux passagers concernés de vérifier les informations relatives à leur vol et de se renseigner auprès de la compagnie en cas de doute.

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Les voyageurs peuvent contacter les agences d’Air Algérie ou son service client pour obtenir plus de détails sur les horaires, les conditions de voyage ou les éventuelles modifications liées à cette situation temporaire.