 L’État modernise l’administration : Lancement de la plateforme nationale de « gouvernance des données  »

Sous le slogan « Souveraineté, organisation et transparence », le Premier ministre Sifi Ghrieb a officiellement inauguré ce lundi, au Centre international des conférences (CIC), un outil stratégique majeur pour la modernisation de l’État.

L’Algérie franchit une étape décisive dans sa transition numérique. Ce lundi, lors d’une cérémonie officielle, le Premier ministre Sifi Ghrieb a présidé le lancement de la plateforme nationale de gouvernance des données.

Cet événement s’est déroulé en présence de Meriem Benmouloud, ministre et haut-commissaire à la numérisation, ainsi que de nombreux hauts responsables.

La donnée : un « actif stratégique »

Loin d’être un simple outil technique, cette plateforme a pour mission de transformer la gestion de l’information publique. L’objectif est d’ assurer la maîtrise, la protection et l’orientation de l’exploitation des données nationales.

Désormais, la donnée est officiellement considérée comme un actif stratégique, servant de levier pour :

La prise de décision publique : Offrir des analyses précises pour des politiques plus efficaces.

: Réduire la dépendance technologique et sécuriser le patrimoine informationnel du pays.

La transparence : Fluidifier l’accès et l’organisation des flux d’information.

L’une des innovations majeures de ce projet réside dans l’intégration d’un réseau souverain dédié. Ce dispositif technique permet de relier les différentes institutions et organismes de l’État de manière hermétique et sécurisée.

« Ce réseau garantit un échange de données à la fois fluide et protégé, mettant fin au cloisonnement administratif tout en renforçant la cybersécurité nationale. »

En déployant cette infrastructure, le gouvernement entend non seulement moderniser l’administration, mais aussi poser les bases d’une économie numérique robuste, où la donnée devient le moteur de la croissance et de la bonne gouvernance.

Une gouvernance nationale complète au service de l’innovation et de la souveraineté

Au-delà de l’aspect technique, cette plateforme s’inscrit dans un cadre légal et institutionnel solide, fixé par le décret présidentiel n° 25-350 du 30 décembre 2025, qui établit un modèle souverain de gouvernance des données pour l’État algérien. Ce cadre permet de contrôler, organiser et protéger les données nationales, tout en facilitant leur exploitation sécurisée pour la prise de décision et l’innovation.

La plateforme est conçue pour soutenir la transition numérique de l’État et renforcer l’attractivité économique du pays. En rendant les données fiables et interopérables, elle favorise l’essor de l’économie numérique, l’innovation dans les services publics et privés, et le développement de modèles d’affaires basés sur la donnée.

Elle constitue également une base stratégique pour le développement des solutions d’intelligence artificielle, en garantissant des données de qualité, structurées et sécurisées, nécessaires à la création de modèles intelligents performants et éthiques.

Sur le plan international, cette initiative vise à aligner l’Algérie avec les standards mondiaux de gouvernance des données et à renforcer la coopération transfrontalière, consolidant ainsi la position du pays comme un partenaire numérique fiable.

Le Premier ministre a souligné que la réussite de cette initiative repose sur l’engagement collectif de tous les acteurs de l’État, afin d’assurer une exploitation responsable et optimale des données nationales, et de consolider la souveraineté numérique du pays.