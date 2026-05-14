Le pétrole algérien franchit un cap historique sur le marché spot

Le pétrole brut algérien, le Sahara Blend, connaît une ascension fulgurante. Porté par une demande mondiale en quête d’alternatives sécurisées, le baril algérien a atteint des sommets en avril, propulsant le pays au cœur des stratégies énergétiques internationales.

Selon le dernier bulletin mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publié hier, le Sahara Blend a enregistré une hausse remarquable de 20 dollars au mois d’avril par rapport au mois de mars, atteignant 133 dollars sur le marché spot.

Cette explosion de la demande s’explique par la recherche active, de la part des raffineurs européens et asiatiques, de solutions de remplacement face aux flux limités en provenance du Moyen-Orient. La qualité légère et peu soufrée du brut algérien en fait une option de premier choix pour ces marchés en tension.

Augmentation de la production et équilibre du marché

Parallèlement à cette hausse des prix, l’Algérie a augmenté sa production de 6 000 barils par jour depuis mars. Cette hausse s’inscrit dans le cadre des ajustements volontaires décidés par sept pays membres de l’Opep. L’objectif du cartel reste clair : consolider les fondamentaux du marché et assurer un équilibre durable entre l’offre et la demande, alors que les perspectives de consommation d’or noir pour les prochains mois sont jugées positives.

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L’Algérie, une destination d’investissement privilégiée

Le contexte géopolitique actuel, marqué par des zones de conflits perturbant les voies d’approvisionnement, a placé l’Algérie au rang des destinations les plus convoitées par les compagnies pétrolières internationales. Le pays attire non seulement pour ses volumes d’exportation, mais aussi comme terre d’investissement pour l’amont pétrolier.

Pour ne pas rater ce virage stratégique, l’Algérie déploie une offensive sur plusieurs fronts :

Onshore : Renforcement intensif des activités d’exploration.

Renforcement intensif des activités d’exploration. Gisements matures : Optimisation de la récupération pour maximiser les rendements.

Optimisation de la récupération pour maximiser les rendements. Offshore : Lancement des premières étapes vers l’exploitation maritime.

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L’Opep affiche son optimisme pour 2026-2027

Malgré les incertitudes qui pèsent sur la scène internationale, l’Opep affiche une confiance manifeste quant à la reprise économique globale, tablant sur une croissance soutenue de la demande pétrolière mondiale.

Pour l’année 2026, le cartel prévoit une progression de 1,2 million de barils par jour en glissement annuel, tandis qu’à court terme, les prévisions de la demande ont été révisées à la hausse avec une augmentation estimée à 1,5 mb/j.

Cette dynamique devrait permettre au marché de se stabiliser à un niveau global de 107 millions de barils par jour, confirmant ainsi les perspectives positives pour les pays exportateurs.

Ces signaux positifs confortent la stratégie algérienne de développement de ses capacités de production, confirmant que le pays est aujourd’hui une niche de croissance incontournable pour les grands groupes énergétiques étrangers.

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