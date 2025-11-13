Laurent Nuñez envisage une visite à Alger : « Nous avons beaucoup de choses à demander »

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a salué la libération de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, comme un « geste d’humanité » du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, y voyant la preuve que la reprise du dialogue porte ses fruits.

Au lendemain de la grâce présidentielle accordée par Abdelmadjid Tebboune à Boualem Sansal, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré sur BFMTV qu’il fallait « poursuivre et réengager ce dialogue avec l’Algérie, avec exigence« .

Pour rappel, mercredi 12 novembre, un an après l’arrestation de l’écrivain à l’aéroport d’Alger, le président de la République a décidé de répondre favorablement à la demande de son homologue allemand et de gracier Boualem Sansal.

Laurent Nuñez : « la probabilité que je me rende en Algérie est très forte »

Selon Nuñez, la libération de Sansal est un « geste d’humanité« et prouve que le dialogue fonctionne, à l’inverse de la stratégie du « bras de fer« . Le ministre a insisté sur les attentes françaises, notamment en ce qui concerne les « canaux sécuritaires« .

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur français a jugé sa visite en Algérie « très probable« , suite à l’invitation de son homologue. S’il n’a pas donné de date précise, il a insisté sur l’urgence d’une rencontre bilatérale, car les principaux services français (gendarmerie, police, Sécurité intérieure) n’ont plus d’échanges opérationnels avec Alger.

« Je m’y rendrai. À un moment, il faut que les deux ministres se parlent. Je vous rappelle que nous n’avons plus de contact avec l’Algérie. La Direction générale de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et la Direction générale de la Sécurité intérieure n’ont plus d’échanges opérationnels« , explique-t-il.

Christophe Gleizes incarcéré en Algérie: « Je n’ai pas de nouvelles », affirme Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur pic.twitter.com/X3aUjWlkZJ — BFMTV (@BFMTV) November 13, 2025

Après Sansal, Christophe Gleizes

Concernant le journaliste sportif français, Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en juin dernier pour « apologie de terrorisme« , Laurent Nuñez a admis « ne pas avoir de nouvelles directes« . Il a toutefois rappelé que la France « agit » via les canaux diplomatiques et a mentionné la prochaine étape judiciaire, notamment : l’appel, prévu pour le 3 décembre prochain.

Après l’annonce de la grâce de Sansal, le président français Emmanuel Macron a immédiatement remercié son homologue, Abdelmadjid Tebboune, pour ce geste d’ouverture. Depuis Toulouse, il s’est dit « disponible pour poursuivre le dialogue franco-algérien », saluant une initiative basée sur « le respect, le calme et l’exigence« .

Emmanuel Macron a également remercié l’Allemagne pour son rôle de médiateur dans la libération de l’écrivain franco-algérien.

