La Police recrute à Alger et dans 6 autres wilayas : postes, conditions et modalités

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) intensifie ses efforts de recrutement pour l’exercice budgétaire 2025. Un nouvel appel à candidatures vient d’être lancé pour le recrutement de 270 agents contractuels, renforçant ainsi les capacités opérationnelles des Services Régionaux des Finances et de l’Équipement à travers le territoire national.

Ce concours de recrutement s’adresse spécifiquement au grade d’ouvrier professionnel de niveau 1, sous le régime du contrat à durée déterminée. L’offre se divise en deux catégories distinctes : une minorité de 18 postes est proposée à plein temps, tandis que la grande majorité des opportunités, soit 252 postes, concerne des fonctions à temps partiel.

Les candidats intéressés doivent impérativement justifier d’une aptitude physique rigoureuse, en parfaite adéquation avec la nature des tâches manuelles et techniques qu’ils seront amenés à accomplir au sein de l’institution.

Recrutement DGSN : Voici la liste des 7 wilayas concernées par les nouveaux postes

Le déploiement géographique de ces effectifs est stratégiquement réparti entre sept pôles régionaux majeurs. Les postes à plein temps sont ouverts dans les wilayas d‘Alger, Blida, Oran, Constantine, Béchar et Tamanrasset.

En revanche, le recrutement à temps partiel couvre une zone plus large, incluant également la wilaya d’Ouargla en plus des six localités précédemment citées. Cette répartition permet de couvrir efficacement les besoins logistiques des directions régionales du nord comme du grand sud.

Contrairement aux examens classiques, la sélection des futurs recrues s’opérera exclusivement par voie d’étude de dossier, facilitant ainsi un traitement direct des candidatures basées sur le mérite et le profil.

Les postulants sont invités à télécharger le formulaire officiel via le portail électronique ou les réseaux sociaux de la Police Algérienne. Une fois le dossier constitué, les dossiers de candidature doivent être déposés directement auprès des Services Régionaux des Finances et de l’Équipement concernés par l’annonce.

Sécurité et infrastructures : Une visite stratégique à El Meghaier

Parallèlement à ces annonces de recrutement, le Directeur Général de la Sûreté Nationale, Ali Badaoui, a effectué une visite de travail le samedi 07 février 2026 dans la wilaya d’El Meghaier. Accompagné du Wali, Nahila Laaraj, le DGSN a inauguré plusieurs structures visant à renforcer le maillage sécuritaire de cette région du sud.

La visite a débuté par l’inauguration de la première Sûreté Urbaine de la wilaya. Cette structure moderne se distingue par l’utilisation d’applications numériques de pointe, conçues pour optimiser la réactivité des forces de l’ordre face aux attentes des citoyens.

En plus de l’aspect sécuritaire, la DGSN a réaffirmé son engagement social en inaugurant une base de vie baptisée au nom du martyr du devoir Jalal Merrad. Ce complexe offre aux policiers en poste des commodités de haut standing, incluant des salles de soins, de sport et des espaces de loisirs.

Enfin, Ali Badaoui a posé la première pierre du futur siège de la Sûreté de Wilaya et a inspecté l’avancement des chantiers de la Sûreté de Daïra ainsi que de la Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ). Un projet de centre socio-médical est également en cours de construction, confirmant la volonté de l’institution de fournir un environnement professionnel et social optimal à ses effectifs pour la protection des citoyens et de leurs biens.