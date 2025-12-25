La JS Kabylie lourdement sanctionnée par la CAF

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a infligé une lourde sanction financière à l’encontre de la JS Kabylie. Déjà en difficulté sur le plan des résultats, le club devra s’acquitter d’une lourde amende.

La JS Kabylie traverse une période délicate en Ligue des champions africaine, tant sur le plan sportif que disciplinaire. Versée dans un groupe relevé, qualifié à juste titre de « groupe de la mort », aux côtés d’Al-Ahly SC, des FAR de Rabat et de Young Africans, la formation kabyle peine à trouver ses marques dans cette phase de poules.

D’entrée, les Canaris ont été brutalement rappelés à la réalité lors de la première journée, en subissant une lourde défaite au Caire face au tenant du titre Al-Ahly SC (4-1). Un revers qui a mis en évidence l’écart existant entre les deux formations, notamment sur le plan de l’expérience et de la gestion des grands rendez-vous continentaux. Dos au mur, la JSK espérait se relancer lors de la deuxième journée à domicile face aux Tanzaniens de Young Africans. Mais malgré le soutien de son public au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, elle a été accorchée, en concédant le nul. Un autre faux pas qui compromet déjà une partie de ses chances de qualification.

Sanctions disciplinaires et impact financier

Cette rencontre face à Young Africans ne s’est pas limitée à l’aspect sportif. Le commissaire au match a relevé de nombreux incidents dans son rapport officiel, transmis ensuite au Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF).

La sanction n’a pas tardé à tomber et elle est lourde pour le club kabyle. La JS Kabylie a été condamnée à une amende globale de 35 000 dollars, répartie sur plusieurs infractions : 5 000 dollars pour l’utilisation de fusées éclairantes par les supporters, 10 000 dollars pour l’usage de pointeurs laser depuis les tribunes, 10 000 dollars pour la mauvaise conduite de certains joueurs et leurs protestations répétées contre les décisions arbitrales, ainsi que 10 000 dollars pour des jets de bouteilles d’eau depuis les gradins. Une somme conséquente, équivalente à environ 400 millions de centimes, selon le taux de change officiel, qui pèsera sans doute sur les caisses du club.

AS FAR-JSK à huis clos

Alors que la phase de poules de la LDC reprendra ses droits la fin du mois de janvier 2026, la JS Kabylie va disputer la double-confrontation face à l’AS FAR, à l’occasion de la 3e et 4e journée. Si le match aller se jouera à Tizi-Ouzou en présence du public, ce ne sera pas le cas lors du match retour à Rabat.

Et pour cause, le club marocain a écopé de deux matchs à huis clos suite aux incidents ayant émaillé son match face à Al-Ahly SC à Rabat. Une situation qui pourrait représenter une opportunité pour les Kabyles, appelés à faire preuve de caractère et de discipline pour espérer revenir avec un résultat probant et relancer leur campagne africaine.