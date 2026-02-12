La CAN 2027 sera-t-elle repoussée, voire annulée ?

La Confédération africaine de football (CAF) est une nouvelle au coeur de la controverse, et cette fois la polémique concerne la Coupe d’Afrique des nations 2027. Selon des informations relayées par le média britannique The Guardian, la 36e édition de la CAN pourrait être reportée. En cause : les inquiétudes liées à l’état de préparation des trois pays coorganisateurs, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, qui peineraient à respecter les délais nécessaires pour accueillir une compétition de cette ampleur.

D’après la même source, le président du comité d’organisation kényan, Nicholas Musonye, a lui-même reconnu qu’un report d’une année « serait une bonne chose pour le Kenya », notamment parce que le pays se prépare à des élections générales – législatives et présidentielles – prévues en août 2027. Une telle échéance politique représente un défi logistique et sécuritaire majeur, susceptible de mobiliser d’importantes ressources étatiques au détriment des préparatifs du tournoi continental.

Incertitudes autour de l’organisation de la CAN 2027

Cette déclaration tranche avec l’optimisme affiché récemment par le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui avait assuré que la compétition se déroulerait comme prévu en 2027. Toutefois, l’évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région semble avoir modifié les perspectives. Le Kenya, par exemple, a été marqué par des violences électorales graves par le passé, notamment en 2007 et en 2017, tandis que des manifestations antigouvernementales ont fait plus d’une centaine de morts au cours des deux dernières années, ravivant les craintes d’instabilité.

La Tanzanie suscite également des interrogations. Des rapports évoquent une répression sévère de manifestations liées à un scrutin contesté, ce qui soulève des préoccupations quant au climat politique et à la capacité du pays à garantir un environnement serein pour les délégations, les supporters et les officiels.

Dans ce contexte, la CAF se retrouve face à un dilemme : maintenir le calendrier initial au risque d’une organisation précipitée, ou accorder un délai supplémentaire pour assurer le succès de l’événement. Wait and see…

3 candidats pour la CAN-2028, dont le Maroc !

Par ailleurs, la course à l’organisation de la CAN 2028 entre dans une phase décisive. Selon le journaliste ghanéen Micky Jnr, l’instance continentale a officiellement enregistré trois candidatures : celle du Maroc, une offre conjointe de l’Afrique du Sud et du Botswana, ainsi que celle de l’Éthiopie. Le choix du futur hôte revêt une importance stratégique, tant sur le plan sportif que politique, la compétition constituant l’une des vitrines majeures du football africain.

Le comité exécutif de la CAF doit se réunir ce vendredi à Dar es-Salaam pour examiner ces dossiers et trancher. Entre les incertitudes entourant la CAN 2027 et la sélection du pays hôte de l’édition 2028, l’instance dirigeante du football africain joue gros. Les décisions qui seront prises pourraient non seulement influencer l’image de la CAF, mais aussi déterminer la crédibilité organisationnelle des grandes compétitions sur le continent pour les années à venir.

