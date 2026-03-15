La 5G en Algérie : les fondements de l’économie numérique nationale, à l’aube d’une ère glorieuse

En janvier 2026, 642 opérateurs ont investi dans la 5G, 374 réseaux commerciaux ont été construits et 4058 terminaux lancés, et l’écologie industrielle devient de plus en plus mature. En tant qu’infrastructure clé à l’origine de la transformation numérique des industries, la 5G permet à des milliers d’industries de se développer. Selon une étude de la GSMA, la contribution de l’industrie mobile au PIB est environ 10 fois supérieure aux revenus directs des opérateurs. On estime que la 5G générera plus de 960 milliards de dollars US de bénéfices économiques pour le monde en 2030.

L’Algérie a officiellement lancé les services 5G en décembre 2025, marquant l’entrée du pays dans l’ère de la 5G. Pour l’Algérie, la 5G n’est pas seulement une mise à niveau de la technologie de communication, mais également la pierre angulaire stratégique pour promouvoir la transformation numérique nationale, soutenir la construction de l’industrie 4.0 et atteindre un développement économique de haute qualité, qui joue un rôle irremplaçable dans l’amélioration de la compétitivité globale du pays.

Par rapport à d’autres pays de la région, l’Algérie dispose d’avantages uniques dans le développement de la 5G: premièrement, le ministère de la Poste et des Télécommunications combine une gouvernance ordonnée avec des politiques ciblées. En clarifiant les normes techniques et les objectifs de déploiement de la 5G, il fournit une garantie institutionnelle pour la mise en œuvre de la 5G de haute qualité; Deuxièmement, il dispose des ressources de spectre 5G les plus abondantes de la région, ce qui soutient fortement le déploiement de réseaux de haute qualité et l’innovation commerciale. Troisièmement, les opérateurs ont des plans de déploiement ambitieux, ce qui a donné une forte impulsion à la commercialisation de la 5G à grande échelle.

Sur la base des avantages ci-dessus, le développement de la 5G en Algérie devrait adhérer au modèle à double moteur de la 5G au consommateur (5G2C) et de la 5G aux entreprises (5G2B), avec des efforts coordonnés sur le marché de la consommation et les industries verticales. Cela permettra de faire passer la 5G de la construction de réseau à la réalisation de valeur, d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur, de soutenir la transformation numérique industrielle et nationale, et d’élever le développement de l’économie numérique.

Les services 5G2C sont la clé de la construction d’une boucle fermée commerciale. Des études montrent que la pénétration des terminaux 5G doit atteindre 25 % pour former un cycle commercial positif. La réalisation de cet objectif ne peut être accomplie par une seule entité et nécessite des efforts conjoints de la part du gouvernement, des opérateurs et des partenaires de l’écosystème : le gouvernement peut envisager des incitations fiscales pour les terminaux 5G et simplifier les procédures d’importation de matières premières pour la production locale des terminaux ; Les opérateurs peuvent lancer des offres tarifaires flexibles et diversifiées ; les partenaires de l’écosystème peuvent introduire des terminaux rentables et des applications innovantes, stimulant la volonté de mise à niveau des utilisateurs grâce à des services différenciés tels que les jeux dans le cloud, la diffusion en direct ultra-HD et la réalité augmentée/réalité virtuelle. Parmi ceux-ci, les téléphones cloud peuvent servir de percée majeure, réduisant considérablement les coûts matériels en déplaçant la puissance de calcul et les applications vers le cloud, permettant des terminaux légers avec des fonctions diversifiées.

La promotion de l’intégration profonde de la 5G avec les industries clés est la voie principale pour libérer la valeur industrielle de la 5G, fonctionner comme un catalyseur numérique pour les industries et stimuler la croissance économique. Les ports, le pétrole et le gaz et la fabrication industrielle, en tant que piliers de l’économie algérienne, sont les scénarios clés pour l’application de la technologie 5G, et l’efficacité de leur transformation numérique est directement liée à la qualité globale du développement de l’économie nationale algérienne.

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En prenant l’exemple de l’industrie pétrolière et gazière, en s’appuyant sur les technologies de base telles que le découpage en tranches 5G et le calcul de périphérie (MEC), en tirant pleinement parti des avantages techniques de la 5G à faible latence (niveau milliseconde), à haute fiabilité (plus de 99,999%) et à connectivité, il peut réaliser des scénarios tels que des opérations à distance d’exploration pétrolière et gazière, l’inspection intelligente de pipelines, des ateliers de raffinage intelligents, etc. Ce modèle a été reproduit à grande échelle dans de nombreuses régions productrices de pétrole et de gaz à travers le monde. Huawei peut s’appuyer sur une expérience pratique mondiale pour introduire des partenaires écologiques mondiaux de haute qualité pour l’Algérie, fournir un soutien sur l’ensemble du cycle, de la construction du réseau à l’exploitation et à la maintenance du projet, promouvoir la transformation numérique industrielle et améliorer la qualité et l’efficacité.

Pour le développement à long terme de l’industrie algérienne de la 5G, il est également nécessaire d’intégrer les technologies de l’information de nouvelle génération telles que l’IA, le cloud computing, le big data et l’Internet des objets pour construire un écosystème numérique complet. L’intégration profonde de la « 5G + Cloud + IA » remodelera les modèles de production, réalisera l’interconnexion de tous les éléments de la chaîne industrielle et accélérera la transformation numérique industrielle. Avec sa bande passante élevée, sa faible latence et sa connectivité massive, la 5G répond aux exigences en temps réel des scénarios industriels.

Le cloud fournit une puissance de calcul diversifiée pour les données massives générées par les connexions, et les plateformes d’IA mènent des formations et des inférences sur les données industrielles. L’intégration profonde des TIC et de l’industrie permet une perception complète de l’information et une prise de décision intelligente, transformant les terminaux et les robots intelligents d’outils en assistants intelligents, et faisant passer les industries d’«extensives, inefficaces et très consommatrices d’énergie» à «de haute qualité, Cette transformation n’est pas seulement une question d’application de la technologie. Son objectif ultime est de redéfinir la valeur client, d’innover les modèles économiques et de révolutionner les méthodes de travail.

Sur le marché algérien, Huawei soutient pleinement les principaux opérateurs dans la promotion de la construction du réseau 5G. À l’avenir, Huawei continuera à introduire les technologies 5G de pointe et l’expérience écologique de l’industrie mature en Algérie pour aider au développement de haute qualité de l’industrie 5G et soutenir la transformation numérique du pays et la croissance de l’économie numérique.

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Par Tony Sze, CEO de Huawei Algeria