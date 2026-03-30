Info trafic : La neige paralyse plusieurs axes routiers dans 4 wilayas ce lundi 30 mars

L’hiver joue les prolongations en Algérie. Suite aux fortes chutes de neige enregistrées ces dernières heures, la Gendarmerie nationale a annoncé la fermeture de plusieurs axes névralgiques dans quatre wilayas du pays.

Du Nord aux Hauts-Plateaux, les services de sécurité et les autorités locales sont mobilisés pour dégager les routes et porter assistance aux usagers bloqués par les intempéries.

Selon le point de situation diffusé par les services de la Gendarmerie via la plateforme spécialisée « Tariki », les conditions de circulation sont particulièrement critiques dans les zones suivantes :

1. Wilaya de Tizi Ouzou

Le massif du Djurdjura est l’un des plus touchés. Les tronçons suivants sont actuellement impraticables :

RN 15 : Liaison Bouira – Tizi Ouzou, bloquée au niveau du col de Tirourda (commune d’Iferhounene).

(commune d’Iferhounene). RN 33 : Liaison Bouira – Tizi Ouzou, fermée au lieu-dit Assoul (commune d’Aït Boumehdi).

(commune d’Aït Boumehdi). RN 30 : Liaison Bouira – Tizi Ouzou, coupée au niveau de Tizi N’Kouilal (commune d’Iboudraren).

(commune d’Iboudraren). Chemin de Wilaya (CW) 253 : Liaison Béjaïa – Tizi Ouzou, obstrué au niveau du col de Chellata (commune d’Illilten).

2. Wilaya de Bouira

La neige bloque les accès vers le versant nord, notamment :

RN 15 : Au niveau du col de Tirourda (commune d’Aghbalou).

(commune d’Aghbalou). RN 30 : Au niveau de Tizi N’Kouilal (commune de Saharidj).

(commune de Saharidj). RN 33 : Au niveau des zones de Lakoukar (commune de Bechloul) et de la station de Tikjda.

3. Wilaya de Djelfa

Les Hauts-Plateaux ne sont pas épargnés par les cumuls neigeux :

CW 122 : Reliant Ben Yagoub à Charef, la circulation est interrompue au niveau de la zone d’El Guettia.

4. Wilaya d’El Bayadh

Dans le sud-ouest du pays, le trafic est également perturbé :

RN 07 : Liaison El Bayadh – Laghouat, la route est totalement bloquée par la neige juste avant l’échangeur de la commune de Stitten.

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Les autorités appellent les usagers de la route à la plus grande prudence, à éviter les déplacements non essentiels vers ces zones montagneuses et à consulter régulièrement les mises à jour de la sécurité routière avant tout départ.

Intempéries en Algérie : Mobilisation générale des autorités locales

Face à cette situation, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé le déploiement immédiat de dispositifs d’urgence. Des cellules de veille et de vigilance ont été installées au niveau des wilayas et des daïras pour assurer un suivi en temps réel de l’évolution météorologique.

Sur le terrain, les opérations de déneigement s’intensifient. Les équipes d’intervention procèdent au salage des chaussées et au dégagement des voies obstruées pour garantir la sécurité des usagers.

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Parallèlement, dans les zones touchées par de fortes pluies, des travaux de curage des avaloirs et de nettoyage des réseaux d’évacuation sont menés afin de prévenir tout risque d’inondation.