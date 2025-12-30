Industrie, mines, salaires : devant le Parlement, Tebboune fait le point sur l’économie nationale

Dans un discours prononcé devant les deux chambres du Parlement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dressé un bilan global de la situation économique, sociale et diplomatique du pays. Cette intervention a permis de mettre en lumière les réalisations enregistrées ces dernières années, tout en reconnaissant l’existence de défis à relever.

Sur le plan économique, le chef de l’État a souligné la place croissante de l’industrie dans le revenu national brut. Celle-ci représente actuellement près de 10 %, avec l’objectif d’atteindre 12 à 13 % à moyen terme. Cette évolution s’inscrit dans une politique visant à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux importations, longtemps privilégiées au détriment du tissu industriel local.

Secteurs pharmaceutique et minier en pleine dynamique

Le président Tebboune a mis en avant les progrès réalisés dans le secteur pharmaceutique, où la production locale couvre désormais 82 % des besoins du marché national. Cette performance devrait permettre une économie de près de 200 millions de dollars d’ici fin 2025.

Dans le secteur minier, le projet de Gara Djebilet a été présenté comme un tournant stratégique majeur. Qualifié de troisième plus grand gisement de fer au monde, il sera prochainement relié au réseau ferroviaire, avec l’arrivée du premier train minier à Oran prévue pour la fin du mois de janvier.

La production de phosphate figure également parmi les priorités nationales. Elle passera de 1,5 million à 10 millions de tonnes, soit une multiplication par cinq, avec un objectif d’acheminement vers Annaba d’ici 2026. Parallèlement, le secteur agricole poursuit son développement, notamment à travers la culture du maïs, dont les superficies atteignent actuellement 30 000 hectares, avec une ambition de 200 000 hectares à l’horizon 2027.

Défis persistants et reconnaissance des insuffisances

Sur le plan social, le président a souligné l’amélioration de plusieurs indicateurs. L’espérance de vie en Algérie s’élève désormais à 77 ans. Les augmentations salariales cumulées ont atteint 47 %, avec un engagement à poursuivre cette dynamique. Le taux de chômage se situe, selon les chiffres officiels, entre 9,5 % et 10 %.

Abdelmadjid Tebboune n’a pas occulté les difficultés, reconnaissant notamment les insuffisances dans la production de viandes. Il a appelé les professionnels du secteur à faire preuve de responsabilité afin de réduire la dépendance aux importations et préserver les ressources financières du pays.

Sur le plan international, le chef de l’État a réaffirmé les positions constantes de l’Algérie, notamment son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Il a également insisté sur l’importance de la stabilité régionale, soulignant la solidité des relations avec la Tunisie et la nécessité d’une solution libyenne exclusivement entre Libyens. Un discours à la fois rétrospectif et prospectif, visant à consolider la confiance et à projeter l’avenir.