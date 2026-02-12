Il piège son ex-épouse et la tue : un quinquagénaire lourdement condamné

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda a prononcé une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l’encontre d’un père de famille de 50 ans reconnu coupable d’avoir ôté la vie à son ex-épouse, mère de ses six enfants, âgée de 40 ans, en l’agressant à l’arme blanche dans la ville de Réghaïa, à Alger.

Selon le média « Ennahar », l’accusé, identifié par les initiales « A. Djamel » et originaire de la wilaya de M’sila, avait attiré la victime, « L. Zahia », près de la gare de train de Réghaïa tard dans la nuit, en lui faisant croire qu’il allait lui remettre de l’argent pour louer un logement. Selon ses déclarations, il a agi par vengeance après avoir appris qu’elle fréquentait d’autres hommes depuis leur divorce.

Déroulement de l’enquête

Les forces de l’ordre ont découvert la victime sans vie, portant des blessures, tandis que l’auteur avait pris la fuite vers la ville de Bordj El Kiffan après avoir abandonné l’arme du crime dans un bosquet.

Lors de l’audience, l’accusé a partiellement reconnu les faits, affirmant qu’il n’était pas conscient de ses actes ce soir-là en raison de sa consommation d’alcool, soutenant ne se souvenir que de deux coups portés. Le parquet a toutefois estimé que le crime était prémédité, soulignant qu’il avait attiré la victime en lui promettant de l’argent. Il avait requis la peine capitale à son encontre, au vu de ses aveux durant l’instruction et de ses déclarations à l’audience.

Les implications judiciaires

Les faits remontent au 9 avril 2025 vers 2 heures du matin, lorsqu’un appel a signalé à la gendarmerie de Réghaïa la découverte d’un corps féminin dans un terrain boisé près de la gare. Le médecin légiste a confirmé que le décès était d’origine violente. L’enquête a permis d’identifier la victime, récemment installée à Réghaïa et en conflit familial avec son ex-mari.

Convoqué, ce dernier avait d’abord nié toute implication avant d’avouer finalement avoir commis le crime après l’avoir rencontrée, lui avoir remis de l’argent et s’être disputé avec elle. Il a reconnu avoir apporté le couteau depuis Bordj El Kiffan dans l’intention de se venger.

