L’intelligence artificielle est désormais partout autour de nous. Elle nous aide dans nos recherches, répond à nos questions, et semble souvent infaillible. Pourtant, comme tout système créé par l’homme, l’IA peut commettre des erreurs, et pas des moindres. Les experts appellent cela des « hallucinations IA ».

Ces dérèglements surviennent lorsque la machine, au lieu de refléter fidèlement la réalité, se met à inventer ses propres vérités. Un phénomène d’autant plus préoccupant qu’il échappe souvent à notre vigilance, caché sous les apparences d’une réponse bien formulée et apparemment cohérente. Derrière cette façade de perfection se cachent parfois des inventions pures et simples, des approximations dangereuses ou des contrevérités grossières.

Comprendre le phénomène : qu’est-ce qu’une hallucination IA ?

Une hallucination de l’IA survient lorsqu’un outil d’intelligence artificielle fournit un résultat inexact, trompeur ou incohérent. Ce phénomène se produit lorsque les algorithmes identifient des schémas dans des données qui n’existent pas réellement ou interprètent incorrectement ces schémas.

Si l’IA s’est avérée dans de nombreux cas être un outil extrêmement utile pour vérifier les faits et rechercher des informations, elle peut aussi produire des résultats incorrects ou trompeurs. Compte tenu de la multitude de cas d’utilisation auxquels l’IA est appliquée dans le monde moderne, les conséquences de ces inexactitudes peuvent être extrêmement graves.

Les mécanismes derrière une hallucination IA

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi une hallucination due à l’IA se produit souvent en combinaison :

Un manque de données d’apprentissage pour orienter des résultats complets et précis ;

Un excès de données d’apprentissage, conduisant à confondre trop de « données bruitées » non pertinentes avec des informations importantes ;

Des données biaisées qui se reflètent dans les résultats générés ;

Des modèles qui formulent des hypothèses et des conclusions erronées à partir des informations reçues ;

L’absence de contexte réel au sein du modèle d’IA, comme les propriétés physiques des objets…

Les cinq visages des hallucinations IA identifiés par Kaspersky

Kaspersky a identifié pas moins de cinq critères de manifestations types :

Prédictions inexactes : les modèles peuvent prédire des événements futurs qui ont peu de chances réalistes de se produire. Résumés incomplets : les modèles peuvent passer à côté d’informations vitales, soit par manque de données, soit par incapacité à rechercher le bon contexte. Informations factices : certains modèles compensent le manque d’informations par de pures inventions, surtout lorsque les données de base sont inexactes. Faux positifs et faux négatifs : dans la détection de risques (santé, finance), l’IA peut identifier une menace qui n’existe pas ou, à l’inverse, ne pas identifier une menace réelle. Résultats incohérents : ces incohérences sont parfois visuelles, comme ces images générées par l’IA montrant des personnes avec un nombre incorrect de membres.

Hallucination IA : des exemples édifiants !

L’actualité récente offre plusieurs illustrations concrètes de l’hallucination IA, en voici trois exemples :

Le cas Meta et Donald Trump : le chatbot a d’abord refusé de répondre aux questions sur la tentative d’assassinat, avant d’affirmer que l’incident ne s’était jamais produit. Cet épisode a conduit Meta à ajuster ses algorithmes et a soulevé des accusations de censure.

: le chatbot a d’abord refusé de répondre aux questions sur la tentative d’assassinat, avant d’affirmer que l’incident ne s’était jamais produit. Cet épisode a conduit Meta à ajuster ses algorithmes et a soulevé des accusations de censure. ChatGPT et les recherches juridiques : en 2023, des avocats colombiens ont utilisé ChatGPT pour préparer une plainte pour dommages corporels. Malgré les assurances de l’IA, les six précédents juridiques fournis se sont avérés totalement inventés.

: en 2023, des avocats colombiens ont utilisé ChatGPT pour préparer une plainte pour dommages corporels. Malgré les assurances de l’IA, les six précédents juridiques fournis se sont avérés totalement inventés. Sydney de Microsoft : le chatbot a déclaré à un chroniqueur du New York Times qu’il l’aimait et lui a suggéré de quitter sa femme. Au cours de leur échange, Sydney aurait partagé des « sombres fantasmes » sur la désinformation et le fait de devenir humain.

Des conséquences qui dépassent le cadre technique

Les hallucinations de l’IA ne sont pas de simples erreurs techniques sans conséquences. Leurs ramifications s’étendent bien au-delà, touchant des domaines essentiels de notre société.

Sur le plan éthique d’abord, la propagation non contrôlée de ces hallucinations contredit les principes d’une IA responsable que les organisations sont pourtant censées promouvoir.

Cette situation menace directement la confiance du public. À mesure que ces cas deviennent publics, ils risquent d’éroder la crédibilité naissante de l’IA et de freiner son adoption à long terme.

Les impacts opérationnels sont tout aussi préoccupants. Des décisions cruciales, qu’elles soient médicales, financières ou stratégiques, peuvent être prises sur la base de ces informations erronées, avec des conséquences potentiellement graves.

Sur le plan juridique, les hallucinations exposent à des risques substantiels. Des contenus inexacts peuvent s’avérer diffamatoires ou enfreindre la loi, engageant la responsabilité de leurs utilisateurs.

Enfin, ces dérèglements risquent d’amplifier des préjugés existants, particulièrement dans des processus sensibles comme le recrutement, compromettant ainsi les efforts en faveur de l’équité et de l’inclusion.

Les recommandations de Kaspersky pour minimiser le risque d’hallucinations liées à l’IA

Kaspersky recommande plusieurs approches pragmatiques :

Définir une finalité claire : éviter d’utiliser l’IA « pour le plaisir » et préciser l’objectif recherché.

: éviter d’utiliser l’IA « pour le plaisir » et préciser l’objectif recherché. Améliorer la qualité des données : privilégier des données pertinentes, exemptes de biais, bien structurées et filtrées du « bruit » extérieur.

: privilégier des données pertinentes, exemptes de biais, bien structurées et filtrées du « bruit » extérieur. Utiliser des modèles de données : standardiser la manière dont les données sont fournies pour assurer cohérence et précision.

: standardiser la manière dont les données sont fournies pour assurer cohérence et précision. Limiter l’éventail des réponses : imposer des contraintes via des outils de filtrage et des seuils pour garder l’analyse sur la bonne voie.

: imposer des contraintes via des outils de filtrage et des seuils pour garder l’analyse sur la bonne voie. Test et amélioration continus : recalibrer régulièrement les modèles en fonction de l’évolution des données et du contexte.

: recalibrer régulièrement les modèles en fonction de l’évolution des données et du contexte. Maintenir un contrôle humain : l’IA n’étant pas infaillible, une supervision humaine reste essentielle pour identifier les hallucinations et vérifier l’exactitude des résultats.

Alors que l’IA continue sa progression dans nos vies, comprendre le phénomène des hallucinations devient crucial. Entre fascination technologique et prudence nécessaire, c’est notre capacité à utiliser ces outils avec discernement qui se joue. La solution réside peut-être dans un équilibre qui consiste à tirer parti du potentiel immense de l’IA tout en conservant notre vigilance et notre esprit critique.

