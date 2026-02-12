Flambée des prix des voitures : Le ministre de l’Industrie dévoile les causes de la crise

Le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, s’est exprimé ce jeudi 12 février devant l’Assemblée Populaire Nationale (APN) sur le dossier sensible du marché automobile. Interpellé par le député Abdelkrim Boukhari, le ministre a fait le point sur la hausse des prix, les perspectives de fabrication locale et les ambitions d’exportation du secteur.

Lors de cette séance plénière, M. Bachir a souligné que le dossier automobile bénéficie d’un suivi rigoureux, conformément aux orientations du Président de la République. L’objectif affiché est double : préserver le pouvoir d’achat des citoyens et bâtir une économie productive et durable.

Moins de 3 ans et production locale : Le plan du ministre pour casser la spéculation

Face aux déséquilibres actuels du marché, le ministre a rappelé la mise en place de mesures de transition. Parmi elles, l’autorisation d’importation des véhicules de moins de trois ans reste un levier majeur pour diversifier l’offre et freiner la spéculation qui pèse sur les prix.

🟢 A LIRE AUSSI : Stellantis fait le point sur son bilan : voilà ce qui change pour les clients en 2026

Concernant la relance de la production locale, Yahia Bachir a réaffirmé que l’activité est désormais soumise à un cahier des charges strict. L’État exige désormais :

Le passage définitif de l’assemblage à la fabrication réelle.

Le respect de taux d’intégration locale progressifs.

L’obligation de produire des modèles utilitaires et électriques.

L’amorce des exportations dès la cinquième année suivant l’obtention de l’agrément.

Fiat, Chery et Hyundai : Le point sur les usines de montage en Algérie

Dressant un état des lieux précis des investissements en cours, le ministre a souligné la mise en œuvre effective de la stratégie nationale avec l’entrée en phase de production du projet Fiat, fleuron du groupe Stellantis en Algérie.

Parallèlement à cette avancée, les dossiers des constructeurs Chery et Hyundai franchissent des étapes décisives : ayant déjà obtenu leurs autorisations préalables, ces deux géants de l’automobile n’attendent désormais que l’affectation du foncier industriel adéquat et la délivrance de l’agrément final pour amorcer leurs activités opérationnelles.

🟢 A LIRE AUSSI : Faux dossiers, vraies voitures : les dessous d’un empire du trafic automobile en Algérie

Cette dynamique ne s’arrête pas là, puisque plusieurs autres demandes d’investissement sont actuellement soumises à l’examen rigoureux des services du ministère. Pour clore son intervention, Yahia Bachir a martelé que le succès de cette architecture industrielle repose impérativement sur l’essor d’un tissu de sous-traitance locale dense, seul garant d’une augmentation substantielle du taux d’intégration et de l’émergence d’une industrie automobile souveraine, compétitive et durablement ancrée dans l’économie nationale.