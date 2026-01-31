Exploit médical à Djelfa : le CAC réussit sa première chirurgie de Whipple

Le Centre de Lutte Contre le Cancer (CAC) « Colonel Moudjahid Ahmed Bencherif » de Djelfa vient de franchir un nouveau jalon dans l’excellence médicale. Une équipe chirurgicale locale a réussi avec brio une intervention de haute précision, considérée comme l’une des plus complexes et rares de la région.

Il s’agit de la duodénopancreatectomie céphalique (DPC), communément appelée « opération de Whipple ». Ce type d’intervention, pilier de la chirurgie oncologique lourde, est réputé pour sa difficulté technique extrême. Elle nécessite non seulement une expertise chirurgicale pointue, mais aussi une coordination millimétrée entre les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et le personnel paramédical.

Habituellement réservée aux grands centres hospitaliers universitaires, cette opération a été réalisée au sein de cet établissement pour répondre à un défi clinique majeur.

Selon des sources médicales au sein de l’établissement, l’intervention a duré près de huit heures consécutives. L’équipe a procédé à l’exérèse d’une tumeur cancéreuse située au niveau de la tête du pancréas chez un patient de 51 ans.

« Le protocole a été suivi avec une rigueur absolue, dans des conditions techniques et organisationnelles optimales », précise-t-on au sein du centre.

Le défi ne réside pas seulement dans l’ablation de la tête du pancréas, d’une partie de l’intestin grêle et des voies biliaires, mais surtout dans la phase de reconstruction. Le chirurgien doit reconnecter les organes restants pour rétablir les fonctions digestives normales, un véritable travail d’orfèvre.

Après l’opération, le patient a été transféré au service de réanimation chirurgicale. Il y a bénéficié d’une surveillance intensive pendant une semaine entière afin de prévenir et gérer d’éventuelles complications post-opératoires. Grâce à la vigilance des équipes, l’état de santé du patient s’est stabilisé, permettant sa sortie de l’hôpital après une nette amélioration de ses fonctions vitales.

Pour les spécialistes du secteur, ce succès témoigne de la montée en puissance du CAC de Djelfa. Entre renforcement de l’encadrement humain et modernisation du plateau technique, l’établissement prouve sa capacité à prendre en charge des pathologies lourdes localement. Cette avancée permet d’éviter aux patients de la région les déplacements épuisants vers les structures universitaires du Nord du pays.