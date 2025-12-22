Énergie : SONATRACH consolide sa présence internationale avec un accord stratégique de 25 ans

Le géant pétrolier national Sonatrach a franchi une nouvelle étape dans son expansion internationale en signant, ce lundi, plusieurs contrats de services avec la compagnie indonésienne Pertamina. Cet engagement, d’une durée de 25 ans, vient consolider une coopération bilatérale déjà historique.

S’inscrivant dans la stratégie de déploiement de Sonatrach hors des frontières nationales, ces accords visent à renforcer les partenariats stratégiques du groupe et à favoriser l’échange d’expertises avec les grands acteurs mondiaux de l’énergie. L’objectif affiché est de valoriser les ressources et affirmer la présence de l’Algérie sur les marchés internationaux des hydrocarbures.

Dans le cadre de cette entente, Sonatrach mettra son savoir-faire à la disposition de son partenaire indonésien. Le groupe algérien assurera notamment la programmation, la coordination et le suivi des opérations d’enlèvement des cargaisons de pétrole brut, de condensats et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) revenant à Pertamina.

Le communiqué de Sonatrach précise également que le contrat d’hydrocarbures relatif au périmètre de Menzel Ledjmet est officiellement entré en vigueur le 7 janvier 2025. Conclu sous l’égide de la loi 19-13 régissant les activités pétrolières en Algérie, ce contrat de partage de production lie désormais pour un quart de siècle le consortium composé de Sonatrach, Pertamina et de l’espagnol Repsol.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonatrach lance les travaux d’une nouvelle station de dessalement dans cette wilaya

Cette signature vient couronner une relation commerciale solide de plus de 24 ans. Au-delà de ces nouveaux services, les deux compagnies entretiennent des liens suivis à travers des contrats d’achat et de vente à long terme, ainsi que de nombreuses transactions « spot » portant sur le pétrole brut (Sahara Blend), les condensats et le GPL.

Par cet acte, Sonatrach réaffirme sa position de partenaire fiable et de prestataire de services de rang mondial dans un secteur énergétique en pleine mutation.

Sonatrach muscle ses capacités de forage à Hassi Messaoud

En visite de travail samedi dernier dans le bassin pétrolier de Hassi Messaoud, le PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, a inauguré une série de projets stratégiques. Entre intelligence artificielle, nouveaux équipements « Fast Move » et intégration nationale record, le géant énergétique algérien accélère sa transformation à l’horizon 2030.

Le groupe Sonatrach franchit une nouvelle étape dans sa quête d’efficience opérationnelle. Accompagné d’une délégation de haut niveau, le premier responsable du groupe, M. Nour Eddine Daoudi, s’est rendu ce week-end au cœur des installations névralgiques de Hassi Messaoud pour superviser la mise en service de nouveaux équipements de pointe au profit de ses filiales de forage, l’ENTP et l’ENAFOR.

Le point d’orgue de cette visite a été l’inauguration du centre « ENTP EYES/Real Time Decision Support Center ». Ce centre de commandement de dernière génération utilise l’intelligence artificielle et un réseau de télé-monitoring par caméras pour suivre, en temps réel, les opérations sur les différents chantiers .

Conçu en collaboration avec des start-ups nationales dans un délai record, cet outil permet une surveillance continue des indicateurs clés de performance (KPIs). Pour M. Daoudi, l’innovation n’est plus une option mais un « pilier fondamental » pour atteindre les objectifs de production du Groupe.

Sur le terrain, la modernisation de la flotte de forage s’est concrétisée par plusieurs annonces majeures :

Mise en service de deux appareils de forage de type 750 HP « Fast Move ». Ils font partie d’un ambitieux programme de huit unités visant à réduire les délais de déplacement entre les puits.

L’ENTP a finalisé la rénovation de l’appareil TP 234 (1 500 HP), doté de la technologie VFD (Variable Frequency Drive).

Le PDG de l’ENTP, Abdelghafour Ghellab, a souligné que le programme de rénovation interne des équipements a permis d’économiser plus de 150 millions de dollars, soit le coût d’acquisition d’appareils neufs.

Le « contenu local » a été le fil conducteur de cette visite. Qu’il s’agisse des circuits à boue conçus par l’ENTP et fabriqués par l’entreprise publique FERROVIAL, ou de l’appareil télescopique « ENAFOR 62 » (1 000 HP), Sonatrach mise désormais sur le génie algérien.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie-Vietnam : ce que le protocole signé avec PVEP réserve à Sonatrach

M. Daoudi a d’ailleurs instruit ses filiales d’utiliser une plateforme commune pour mutualiser les pièces de rechange et privilégier systématiquement les ressources nationales afin d’optimiser les coûts et les délais.

« Ces réalisations sont le fruit d’un travail soutenu par des équipes animées d’un esprit de responsabilité. Elles confirment notre volonté d’honorer la confiance placée en notre Groupe », a déclaré le PDG de Sonatrach en félicitant les cadres et ingénieurs.

La visite s’est achevée à la base d’Irara par un bilan technique de la Division Production, confirmant que Hassi Messaoud reste plus que jamais le poumon de la stratégie énergétique nationale à l’horizon 2030.