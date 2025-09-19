Douanes algériennes : quel est le bilan des saisies de drogues au 2ᵉ trimestre 2025 ?

La Direction générale des Douanes a publié un bilan impressionnant pour le deuxième trimestre 2025. Entre mars et juin, les brigades douanières, déployées à travers l’ensemble du territoire national, ont réussi à intercepter des quantités massives de drogues, de psychotropes, de produits subventionnés et de marchandises illicites. Ces résultats confirment la place centrale des Douanes dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la protection de l’économie nationale.

Selon la dernière édition de la revue Les Douanes, les brigades spécialisées ont mis en échec plusieurs tentatives d’introduction de stupéfiants sur le sol algérien. Le bilan fait état de plus de 3.352 kg de résine de cannabis, une quantité qui illustre l’ampleur du trafic transfrontalier ciblant l’Algérie comme marché ou zone de transit.

À cela s’ajoutent 8.723.307 comprimés psychotropes saisis en l’espace de quelques mois. Ces substances, souvent introduites illégalement via les frontières maritimes ou terrestres, constituent une menace majeure pour la santé publique. Les services douaniers ont également intercepté près de 295 kg de cocaïne, confirmant la diversification des filières criminelles et leur volonté d’inonder la région.

Ces résultats traduisent l’efficacité des dispositifs de contrôle et l’importance de la coopération entre Douanes et autres corps de sécurité, notamment la Gendarmerie nationale et la Police.

La contrebande de produits subventionnés dans le viseur

Outre la lutte contre la drogue, les Douanes poursuivent leur combat contre la contrebande de produits de large consommation et de première nécessité. Entre mars et juin 2025, les agents ont saisi près de 70 tonnes de produits alimentaires subventionnés et plus de 20.000 litres de denrées liquides destinées à l’écoulement illégal.

Le carburant, autre produit très prisé des réseaux de contrebande, a également fait l’objet d’une surveillance accrue : 114.400 litres ont été interceptés avant de quitter le territoire. Ces chiffres témoignent de la détermination de l’État à lutter contre la spéculation et la privation des citoyens de biens essentiels.

Les brigades douanières ne se sont pas limitées aux saisies de drogues et de produits alimentaires. Le bilan du deuxième trimestre 2025 révèle également la saisie de 143.140 paquets et 8.831 unités de tabac, souvent destinés au commerce parallèle. Dix armes à feu ont aussi été confisquées, preuve de la diversité des trafics transfrontaliers auxquels les services doivent faire face.

Enfin, les agents ont intercepté près d’un million d’unités de pétards et de jeux pyrotechniques. Ces produits, fréquemment introduits de manière illégale sur le marché national, représentent non seulement un danger pour la sécurité des citoyens, mais aussi une atteinte à la réglementation en vigueur.

Une mission de protection en coordination avec les forces de sécurité

Toutes ces opérations illustrent le rôle central des Douanes algériennes dans la protection du territoire national et dans la lutte contre la criminalité organisée. Elles s’inscrivent dans une stratégie globale qui repose sur la coordination étroite avec les autres corps de sécurité et sur la mise en place de dispositifs modernes de surveillance.

La Direction générale des Douanes rappelle que sa mission dépasse la simple collecte des droits et taxes : elle consiste aussi à protéger les citoyens, sécuriser l’économie et contribuer à la stabilité sociale. Le bilan du deuxième trimestre 2025 démontre que les efforts déployés portent leurs fruits, même si la pression des réseaux criminels reste constante.