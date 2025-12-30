Devant des géants européens et asiatiques : quelle place pour Sonatrach dans le Top mondial 2025 ?

La compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, confirme sa stature sur la scène énergétique mondiale. Selon un classement récent publié par la plateforme internationale Brand Sensitize, Sonatrach se hisse à la 23e place mondiale parmi les principales entreprises du pétrole et du gaz, avec une valorisation estimée à près de 77 milliards de dollars.

Ce positionnement dépasse des noms bien établis en Europe et en Asie, illustrant le dynamisme et la compétitivité du géant africain.

Cette progression reflète non seulement l’essor de Sonatrach à l’échelle internationale, mais aussi son rôle de locomotive sur le continent africain.

Sonatrach dans le TOP 25 mondial en 2025 : une performance mondiale qui rivalise avec les majors du secteur

Le rapport de Brand Sensitize montre que Sonatrach devance plusieurs compagnies de renom :

Petronas (Malaisie) : 73 milliards de dollars

Repsol (Espagne) : 62 milliards de dollars

CNOOC (Chine) : 59 milliards de dollars

Sur le plan mondial, les leaders restent dominés par l’Arabie saoudite avec Aramco en tête à 437 milliards de dollars, suivie de Sinopec (425 milliards) et PetroChina (404 milliards). Parmi les autres majors, ExxonMobil (350 milliards). Qui négocie actuellement avec Sonatrach des projets gaziers dans le sud algérien, et Shell (289 milliards) occupent des positions stratégiques.

Chiffres clés du rapport annuel de Sonatrach : un bilan solide pour 2024

Le rapport annuel de Sonatrach, publié début décembre, témoigne de la santé financière de l’entreprise :

Les bénéfices nets ont atteint 812 milliards de dinars (6,24 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 675 milliards de dinars (5,19 milliards de dollars) de 2023.

(6,24 milliards de dollars), en hausse par rapport aux 675 milliards de dinars (5,19 milliards de dollars) de 2023. Les exportations de gaz naturel et de GNL ont généré 19,64 milliards de dollars. Contre 12,27 milliards de dollars pour le pétrole brut.

et de GNL ont généré 19,64 milliards de dollars. Contre 12,27 milliards de dollars pour le pétrole brut. Le chiffre d’affaires des opérations d’exportation s’élève à 6019 milliards de dinars (45 milliards de dollars).

des opérations d’exportation s’élève à (45 milliards de dollars). La contribution fiscale du secteur pétrolier a atteint 3872 milliards de dinars.

La production nationale d’hydrocarbures reste stable pour la deuxième année consécutive, avec 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole. Dont 152 millions produits par Sonatrach seule, le reste relevant des partenariats (41,8 millions de tonnes équivalent pétrole).