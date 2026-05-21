Des mesures inédites pour les retraités : Prêts bonifiés, cures thermales…Voici les nouveautés de la CNR

La caisse nationale des retraites (CNR) change de paradigme. L’institution n’axe plus sa stratégie uniquement sur les revalorisations financières directes, mais déploie désormais une approche globale visant à améliorer concrètement le niveau et la qualité de vie des retraités algériens. C’est ce qu’a révélé le Directeur général de la CNR, Abdelhafid Adrar, détaillant une batterie de mesures inédites touchant au pouvoir d’achat, au bien-être et à la numérisation des services.

Pouvoir d’achat et bien-être : Des conventions stratégiques imminentes

Sur le plan socio-économique, la CNR s’apprête à signer une convention avec une banque publique afin de permettre aux retraités de bénéficier de prêts bancaires à des taux d’intérêt bonifiés. Pour y prétendre, M. Adrar a précisé qu’il suffira de se présenter auprès de l’établissement bancaire muni d’une simple attestation de revenu délivrée par la Caisse.

Les retraités attachés aux principes de la finance islamique ne seront pas en reste, puisque des formules de financement conformes à la Charia seront également disponibles.

Par ailleurs, le bien-être et la santé des aînés sont au cœur des nouvelles résolutions. Le premier responsable de la CNR a annoncé, sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio Nationale, la conclusion d’un accord majeur avec le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT).

Cette convention, qui offre des avantages exclusifs aux retraités pour les séjours et les cures thermales, entrera officiellement en vigueur dès le début du mois de juin prochain.

Modernisation : La reconnaissance faciale remplace le « certificat de vie »

Dans le cadre de la modernisation du service public et de la débureaucratisation, la CNR franchit un cap technologique majeur. L’institution introduit une nouvelle solution numérique baptisée « RFace« , basée sur la technologie de reconnaissance faciale.

Ce dispositif sécurisé vient définitivement abolir l’obligation de fournir le traditionnel certificat de vie en format papier, évitant ainsi aux retraités des déplacements contraignants vers les agences locales. Désormais, le renouvellement des documents se fait à distance et en toute simplicité via un smartphone.

Une fois la validation faciale réussie, l’application affiche un voyant vert confirmant la mise à jour du dossier et garantissant la continuité du versement de la pension. Le portail numérique permet également l’envoi électronique de toutes les autres pièces justificatives.

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M. Adrar a tenu à rassurer les usagers : ce contrôle périodique n’intervient qu’une seule fois par an, à la date d’anniversaire du bénéficiaire, avec un délai de grâce supplémentaire de deux mois pour finaliser la procédure sans rupture de paiement.

Pour accompagner cette transition, la CNR a mis en place le numéro vert (3011) ainsi que des espaces numériques au sein de ses agences pour guider les retraités dans l’utilisation de ces applications.

CNR : Alliances technologiques et assistance à domicile

Toujours au chapitre de l’innovation, la CNR a scellé un partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy. Cet accord permettra à la Caisse d’optimiser l’interconnexion de ses structures, de moderniser ses outils de communication et d’accélérer la numérisation de ses prestations.

Sur le terrain de l’action sociale, le service « Aide sociale à domicile » est désormais accessible via l’application mobile « Retraite DZ » (Takaoudi). Les bénéficiaires peuvent y formuler des demandes d’équipements spécifiques ou planifier la visite d’un assistant social.

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Preuve de l’efficacité de ce service de proximité : plus de 32 000 visites à domicile ont été enregistrées en 2023, et déjà 14 000 durant le premier trimestre de l’année 2024.

La communauté nationale à l’étranger au cœur du système

Enfin, concernant la diaspora algérienne, le Directeur général a mis en avant le dispositif d’« affiliation volontaire » au système national de retraite. Ce mécanisme permet aux expatriés d’adhérer de leur propre gré afin de bénéficier d’une couverture sociale complète (assurance maladie, maternité) et d’une pension de retraite en Algérie.

Les inscriptions s’effectuent entièrement à distance via une plateforme dédiée. À ce jour, les statistiques officielles font état de plus de 1 000 ressortissants affiliés, dont plus de 600 s’acquittent régulièrement de leurs cotisations.