Demande de visa pour l’Espagne : BLS durcit les règles dès le 1ᵉʳ février 2026

Le centre de demande de visa, BLS International à Oran, vient de publier une mise à jour importante concernant les modalités de dépôt pour certaines catégories de demandeurs. À partir du 1ᵉʳ février 2026, les règles de collecte des dossiers se durcissent pour les renouvellements.

Jusqu’à présent, la présentation du passeport actuel suffisait souvent si les informations étaient à jour. Désormais, pour les catégories Oran 2, Oran 3 et Oran 4, la traçabilité de vos anciens visas devient un élément bloquant.

« Nous informons l’ensemble des demandeurs de visa relevant du Centre d’Oran que, pour toute demande déposée dans les catégories Oran 2, Oran 3 et Oran 4, il sera obligatoire, à compter du 1ᵉʳ février 2026, de présenter des documents relatifs à l’ancien passeport lorsque le dernier visa justifiant l’éligibilité à la catégorie demandée ne figure pas dans le passeport en vigueur », indique BLS dans son communiqué.

Voici les documents obligatoires à fournir à partir du 1ᵉʳ février 2026

Dans le cas où votre dernier visa espagnol ne figure pas sur votre passeport actuel, vous devez impérativement joindre :

L’intégralité de l’ancien passeport : une copie complète (toutes les pages, de la première à la dernière).

une copie complète (toutes les pages, de la première à la dernière). La preuve spécifique : une copie lisible du dernier visa Schengen délivré par les autorités espagnoles ayant servi de base à votre demande actuelle.

« Dans ce cas précis, le demandeur devra présenter une copie complète de l’ancien passeport, incluant la copie du dernier visa Schengen délivré par l’Espagne faisant l’objet de la demande de renouvellement », indique encore le prestataire.

Attention : BLS International a précisé, dans son communiqué, que tout dossier incomplet ou ne respectant pas cette nouvelle consigne de traçabilité s’expose à un refus systématique.

« L’absence de ces documents peut entraîner le refus de la demande de visa par le consulat. Les demandeurs sont invités à vérifier attentivement la conformité de leur dossier avant de se présenter au centre », conclut le communiqué de BLS à Oran.

Pourquoi cette nouvelle mesure ?

Cette directive vise à fluidifier le travail de vérification des services consulaires. En fournissant l’historique complet de vos voyages, vous permettez au consulat de confirmer votre éligibilité aux catégories de renouvellement, ce qui peut faciliter l’obtention de visas à plus longue durée de validité.

Ce qu’il faut faire avant votre rendez-vous :

Vérifiez votre catégorie : assurez-vous que votre rendez-vous correspond bien aux catégories Oran 2, 3 ou 4.

correspond bien aux catégories Oran 2, 3 ou 4. Anticipez les copies : ne comptez pas sur les services de reprographie de dernière minute. Préparez votre copie certifiée ou complète de l’ancien passeport à l’avance.

Contrôlez la validité : assurez-vous que le visa espagnol précédent est bien celui qui ouvre droit à votre catégorie actuelle.

