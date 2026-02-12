Crise diplomatique France – Algérie : Laurent Nuñez prendra-t-il enfin l’avion ?

Invité par son homologue algérien, Laurent Nuñez pourrait s’envoler pour Alger dès la semaine prochaine. Ce voyage fait figure de preuve de test : dans un contexte de crise diplomatique, il s’agira de déterminer si le dialogue peut reprendre ou si le gel des relations est désormais acté sur le long terme.

D’après les informations du Figaro obtenues auprès de la place Beauvau, Laurent Nuñez est pressenti pour un déplacement en Algérie en début de semaine prochaine. Le ministre français de l’Intérieur reste toutefois dans l’attente d’une confirmation officielle des dates par les autorités algériennes, selon la même source.

Marquée par de multiples reports et incertitudes, cette visite est désormais perçue par Paris comme l’ultime opportunité pour rétablir le dialogue. Les diplomates français y voient « la dernière chance » pour débloquer la coopération sur les flux migratoires et obtenir la ligération de Christophe Gleizes. Pour rappel, la condamnation du journaliste sportif a été confirmée en appel le 3 décembre dernier.

Laurent Nuñez : « J’ai toujours une invitation »

Le mot d’ordre est venu récemment d’une figure inattendue : Ségolène Royal. De retour en France, la présidente de l’Association France-Algérie a publiquement déploré les conditions de Laurent Nuñez, tout en exhortant le ministre de l’Intérieur à rendre effective sa visite prévue en Algérie.

Interrogé sur TF1 il y a une semaine, Laurent Nuñez avait fait de la reprise des expulsions un préalable indispensable à son déplacement. Le ministre avait aussi insisté sur la libération de Christophe Gleizes. Estimant que ces exigences étaient « minimalistes », il avait affirmé : « J’attends qu’il y ait une évolution sur ces sujets, je me rendrai à ce moment-là en Algérie. J’ai bon espoir, je sais que j’irai ».

Bien qu’il ait initialement refusé tout compromis sur ses conditions, Laurent Nuñez a assuré au micro de BFMTV-RMC, lundi 9 février dernier, que son déplacement en Algérie est « dans les tuyaux ». Dans un contexte bilatéral encore fragilisé par les crises de l’année 2025, le ministre de l’Intérieur répète avoir « été invité par son homologue, le ministre de l’Intérieur algérien« .

« Cette visite est en cours de préparation (…) J’ai toujours une invitation en cours de mon homologue (…) Bien sûr, j’y répondrais, on travaille aux conditions de cette visite » déclare-t-il avant de préciser qu’il souhaite parler de « de questions de sécurité, de réadmission, de lutte contre le terrorisme et de narcotrafic ».

« Les renvois des Algériens sous OQTF n’ont toujours pas repris »

Le locataire de la place Beauvau a exprimé sa satisfaction quant à la reprise du dialogue : « Je me félicite que les échanges sécuritaires aient repris entre les deux pays ». Il a cependant nuancé son propos en précisant que les reconduites à la frontière des ressortissants algériens sous le coup d’une OQTF ne sont pas encore effectives « pour l’instant ».

« Ils sont beaucoup dans les centres de rétention, on a 40% de ressortissants algériens dans les centres de rétention administratifs actuellement. C’est pour ça qu’il faut qu’il y ait une évolution de la situation », explique-t-il encore.

