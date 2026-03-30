Clôture d’Algeria Invest Expo : 80 accords signés et un virage assumé vers l’Afrique

La 8ᵉ édition du salon international de l’investissement et des filières industrielles, Algeria Invest Expo, s’est achevée à Oran sur un bilan chiffré qui confirme l’intensification des échanges économiques entre opérateurs algériens et partenaires étrangers.

L’événement, organisé sur quatre jours au Centre de conférences Mohamed Benahmed d’Oran, a réuni entreprises, investisseurs, diplomates et porteurs de projets autour de perspectives concrètes de coopération. Au total, 80 accords de partenariat préliminaires ont été conclus dans les domaines de l’investissement et de l’export.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie renforce son ancrage en Afrique : une cargaison de 3000 T expédiée vers la Mauritanie

Selon le commissaire du salon, Ahmed Heniche, « ces accords ont été signés entre des opérateurs nationaux, publics et privés, et leurs partenaires étrangers ». Ils couvrent plusieurs segments, avec une attention particulière portée aux matériaux de construction, aux équipements électriques et électroménagers, ainsi qu’aux services destinés à l’export.

Accords d’export et projets industriels structurés vers la Tunisie, la Mauritanie et plusieurs autres pays africains

Dans le détail, Algeria Invest Expo a enregistré la signature de deux accords d’exportation directe. Ils concernent les matériaux de construction ainsi que le bois et ses dérivés, avec des destinations identifiées : la Tunisie et la Mauritanie.

Parallèlement, plusieurs projets d’investissement ont été actés pour la création d’unités de production industrielles dans différents pays africains. Les secteurs ciblés concernent principalement les matériaux de construction et l’électroménager.

🟢 À LIRE AUSSI : Réforme socio-économique en Algérie : salaires, aides, logement… un dispositif global pour la classe moyenne

Les pays concernés incluent notamment :

La Guinée

Le Zimbabwe

La Namibie

Ces accords traduisent une orientation vers la mise en place de capacités de production hors du territoire national, en complément des stratégies d’exportation déjà engagées.

Algeria Invest Expo : une forte présence internationale avec 30 ambassades et des investisseurs venus de plusieurs continents

L’édition 2026 du salon a enregistré une participation internationale notable. Des hommes d’affaires venus de la Guinée, du Sénégal, de la Mauritanie et du Pakistan ont pris part aux échanges. Avec pour objectif la création de partenariats commerciaux et l’identification de nouveaux débouchés pour les produits algériens.

Le salon a également accueilli des représentants de 30 ambassades accréditées en Algérie, couvrant l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Ces responsables des relations commerciales ont pu examiner les opportunités liées à l’investissement direct et au développement des exportations.

🟢 À LIRE AUSSI : L’État ajuste sa fiscalité : ce levier rend l’investissement plus attractif que l’épargne

L’événement a rassemblé plus de 15 000 visiteurs, incluant professionnels, entrepreneurs, diplomates, étudiants et porteurs de projets. Au total, 153 exposants ont pris part à cette édition, dont environ 130 entreprises nationales, soit plus de 80 % de la participation globale, aux côtés de sociétés étrangères et de filiales internationales actives en Algérie, notamment issues de Chine, d’Italie, de Turquie et d’Inde.

Algeria Invest Expo : énergie, logistique et industrie au centre des débats techniques et économiques

Au-delà des échanges commerciaux, Algeria Invest Expo a accueilli une série de conférences et panels spécialisés. Les discussions ont porté sur plusieurs axes structurants pour l’économie industrielle :

Les énergies renouvelables

La logistique et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement

Le soutien aux exportateurs

L’industrie durable et la réduction des émissions carbone

La gestion intelligente de la demande énergétique

Les partenariats économiques et l’investissement productif

Ces thématiques ont mis en avant les enjeux liés à la modernisation des systèmes industriels et à l’adaptation aux nouvelles exigences environnementales et économiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Acier algérien : Washington confirme les accusations de dumping et inflige une taxe de 72,94 %

En parallèle, un salon africain dédié au bâtiment, aux infrastructures et aux technologies s’est tenu sur le même site. Il a réuni des opérateurs algériens et africains autour des métiers du BTP, de l’urbanisme et des infrastructures, sous le thème de l’innovation appliquée au développement du continent.