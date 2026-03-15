Certificats d’état civil, sécurité sociale… 19 services publics courants à portée de clic dès fin mars

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la digitalisation des services publics. ‹‹DZaïr Digital Services›› teste actuellement 19 services publics couvrant cinq secteurs ministériels, en préparation de son lancement officiel prévu pour le 31 mars 2026.

Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives, réduire les déplacements et offrir aux citoyens un accès direct et sécurisé à leurs droits sociaux et administratifs.

🟢 À LIRE AUSSI : Feux de forêt : l’Algérie sort l’artillerie technologique avec 140 drones pour 2026

L’Algérie étend sa digitalisation : 19 services publics bientôt accessibles en ligne

En effet, la phase pilote implique plusieurs communes et institutions clés. Avec des tests sur le terrain visant à valider le bon fonctionnement de chaque service numérique :

Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports : extraction numérique des certificats de naissance, de décès, de mariage et des certificats familiaux, sur les sites pilotes de Dar El Beïda et Hussein Dey .

: extraction numérique des certificats de naissance, de décès, de mariage et des certificats familiaux, sur les sites pilotes de . Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme : demande de permis de construire, testée à Tipaza en collaboration avec les directions locales de l’urbanisme et de la construction.

: demande de permis de construire, testée à Tipaza en collaboration avec les directions locales de l’urbanisme et de la construction. Ministère du Travail, de la Famille et du Développement social : cartes pour personnes en situation de handicap et inscriptions à la subvention forfaitaire de solidarité, sur le site pilote de Dar El Beïda.

: cartes pour personnes en situation de handicap et inscriptions à la subvention forfaitaire de solidarité, sur le site pilote de Dar El Beïda. Direction générale des biens nationaux – Ministère des Finances : extraction des registres fonciers, copies de cartes et contrats immobiliers, certificats de non-salubrité et plans cadastraux, sur les conservations foncières de Dar El Beïda et El Harrach.

: extraction des registres fonciers, copies de cartes et contrats immobiliers, certificats de non-salubrité et plans cadastraux, sur les conservations foncières de Dar El Beïda et El Harrach. Sécurité sociale et retraite : certificats d’affiliation ou de non-affiliation aux caisses de sécurité sociale et retraite, ainsi que demandes de prestations, sur les sites pilotes concernés.

🟢 À LIRE AUSSI : Accord ministère de l’Intérieur – MAE : un autre secteur bascule vers le numérique

DZaïr Digital Services : une plateforme sécurisée et interopérable

Selon la Haute Commission pour la Digitalisation, la plateforme finale comprendra 51 services publics. Avec des mesures renforcées de protection et de sécurité des données. Les tests mettent l’accent sur la fluidité de la procédure, de l’inscription électronique des bénéficiaires à l’émission des reçus numériques. Tout en garantissant l’interopérabilité entre administrations et organismes publics.

Cette approche vise à limiter les documents physiques requis, à réduire les déplacements vers les administrations. Et à offrir une expérience plus rapide et transparente. En particulier pour les personnes en situation de handicap. Les citoyens pourront ainsi effectuer leurs démarches administratives depuis n’importe quel point d’accès connecté. Tout en bénéficiant d’une assistance intégrée via la plateforme.

🟢 À LIRE AUSSI : Un justificatif retiré du dossier pour bénéficier de cette allocation en Algérie

La phase expérimentale se poursuivra jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle les services seront officiellement mis à disposition. Ainsi, cette étape prépare la généralisation de la digitalisation à l’ensemble des secteurs ministériels. Offrant aux citoyens des services publics numériques plus accessibles et mieux sécurisés.