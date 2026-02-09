Bourse scolaire 2026-2027 à Alger : ouverture des inscriptions et conditions d’accès

La Direction de l’action sociale de la wilaya d’Alger a annoncé l’ouverture officielle des inscriptions pour bénéficier de la bourse scolaire spéciale au titre de l’année scolaire 2026-2027. Cette aide concerne les élèves inscrits dans les établissements publics d’enseignement et les établissements publics spécialisés.

Dans un communiqué rendu public, la Direction précise que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application du décret exécutif n°25-166 du 22 juin 2025, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la bourse scolaire spéciale. Les inscriptions sont ouvertes du 8 février au 31 mars 2026.

Modalités d’inscription

Les parents ou tuteurs peuvent déposer leur demande directement au niveau des établissements scolaires concernés, ou via les plateformes numériques mises à disposition, à savoir :

www.minha-madrassya.de

www.ads.dz (site de l’Agence de développement social)

La bourse scolaire est accordée une seule fois au début de chaque année scolaire, à tout élève régulièrement inscrit dans un établissement public d’enseignement ou spécialisé.

Pour bénéficier de cette aide, l’élève doit être issu d’une famille démunie. Le parent ou le tuteur légal ne doit disposer d’aucun revenu, ou percevoir un salaire égal ou inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG). Les revenus du père et de la mère sont examinés séparément et ne sont pas cumulés.

Documents nécessaires

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes :

Une demande de bénéfice de la bourse scolaire selon le formulaire officiel, visée par le directeur de l’établissement scolaire

Une copie de la carte d’identité biométrique du père et de la mère ou du tuteur légal

Une attestation de non-perception de revenus ou une fiche de salaire des parents

Une attestation de non-affiliation à la sécurité sociale des parents

Un chèque postal barré au nom du bénéficiaire

En cas de situations particulières, des documents supplémentaires peuvent être exigés, notamment pour les élèves dont les parents sont absents, incarcérés, divorcés ou inconnus, ainsi qu’une preuve de prise en charge légale.

Le dossier doit également comporter le numéro de téléphone et l’adresse électronique du parent ou du tuteur.

Engagement des autorités

À travers cette mesure, les autorités locales réaffirment leur engagement à soutenir la scolarisation des enfants issus de familles vulnérables, en allégeant les charges financières liées à la rentrée scolaire et en garantissant l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation.

Les parents sont invités à respecter les délais d’inscription et à veiller à la complétude de leurs dossiers afin d’éviter tout rejet de leur demande.

