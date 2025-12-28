BMS – Alerte météo en Algérie : vigilance « orange » pluies et neiges dans ces wilayas !

Après un léger répit observé durant le week-end dans certaines régions, la météo hivernale reprend clairement le dessus en ce début de semaine. Un temps froid, pluvieux et enneigé s’installe sur plusieurs régions du pays, annonçant des conditions parfois difficiles, notamment sur les reliefs. Face à cette évolution, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis deux nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange.

Le premier bulletin concerne un épisode de neige et de verglas, classé au niveau 2. Selon l’ONM, les wilayas concernées sont : le Sud de Tlemcen, Naâma ainsi que le Nord de Béchar. Les chutes de neige toucheront principalement les reliefs dépassant les 1 200 mètres d’altitude, avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 centimètres. Ce BMS reste valide de ce dimanche 28 décembre à 13h00 jusqu’au lundi 29 décembre à 01h00. Ces conditions augmentent considérablement les risques de glissance sur les routes de montagne, rendant les déplacements particulièrement délicats.

Un second bulletin météo spécial, également classé au niveau 2, concerne cette fois un épisode de fortes pluies. Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh ainsi que le Nord de Béni Abbès sont placées en vigilance orange. Les quantités de pluie attendues varient entre 20 et 40 mm sur la période allant jusqu’à 22h00 ce dimanche soir.

Météo Algérie : temps hivernal persistant dans plusieurs régions du pays !

Par ailleurs, les services de la météorologie ont fait état, ce dimanche, d’une vague de froid marquée, accompagnée de températures très basses, de pluies orageuses et de chutes de neige significatives sur plusieurs wilayas du pays. Une première alerte signale la poursuite de pluies orageuses localement importantes jusqu’à 21h00 dans les wilayas de Tlemcen et Sidi Bel Abbès.

Un autre bulletin annonce des pluies orageuses abondantes à partir de la mi-journée de ce dimanche et jusqu’à minuit dans les wilayas de Saïda, El Bayadh et Tiaret. Les conditions resteront également instables dans les wilayas de Médéa, Laghouat et Djelfa, où des pluies orageuses localement importantes sont attendues à partir de 21h00, et ce jusqu’à l’aube de ce lundi.

Sur les reliefs de l’Ouest du pays, la neige continue de tomber de manière soutenue. Les hauteurs de Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh et Tiaret connaîtront des chutes de neige conséquentes à partir de la mi-journée et jusqu’à minuit, renforçant le caractère hivernal de cet épisode.

Enfin, l’ONM met en garde contre la poursuite d’une vague de froid intense jusqu’à l’aube de ce lundi dans plusieurs wilayas de l’Est et des Hauts Plateaux, notamment Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma.