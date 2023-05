Banque d’Algérie et marché parallèle : cours de change du dinar algérien ce mercredi 31 mai

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 30 mai au 1er juin 2023 indiquent qu’il est possible d’acheter l’euro unique à 146.19 dinars algériens et de le vendre à 146.26 dinars algériens. De son côté, le billet vert américain peut être acheté à 136.87 dinars algériens et vendu à 136.89 dinars algériens à la Banque d’Algérie.

Cependant, au niveau du marché noir de change, l’euro et le dollar américain stagnent. En effet, la monnaie européenne unique s’échange encore contre 225.00 dinars algériens à l’achat et contre 227.00 dinars algériens à la vente. Tandis que l’unité du dollar américain se maintient à 207.00 dinars algériens à l’achat et à 210.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent le taux d’achat du dollar canadien à 100.65 dinars algériens et son taux de vente à 100.69 dinars algériens. Alors que les cambistes du Square d’Alger cèdent l’unité la monnaie canadienne contre 147.00 dinars algériens à l’achat et contre 149.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie proposent l’achat de la monnaie britannique unique à 169.02 dinars algériens et sa vente à 169.08 dinars algériens. Tandis qu’au niveau de la bourse informelle, les cambistes échangent l’unité de la livre sterling contre 250.00 dinars algériens à l’achat et contre 252.00 dinars algériens à la vente.

Le dinar face aux devises en Banque et au marché noir ce 31 mai

Dans le tableau ci-dessous, nous vous résumons les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce mercredi 31 mai 2023 :