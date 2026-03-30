Après Paris-Alger à pied, Mehdi Debbrah marche vers le Cap Nord pour soutenir les sans-abri

Le 5 octobre 2025, il fermait la porte de son quotidien à Paris. Aujourd’hui, 176 jours plus tard, le paysage a radicalement changé. Mehdi vient de franchir la frontière finlandaise, s’enfonçant dans le coeur de son aventure. Si les premiers 1 300 kilomètres n’étaient qu’une mise en jambe, les 3 700 suivants l’ont mené au cœur d’un hiver polaire impitoyable.

Tout a commencé en 2015 sur un coup de tête mémorable. À 19 ans, après avoir raté son bac, ce gamin du 19e arrondissement de Paris décidait de rallier Marseille à pied. Sans préparation, n’ayant pour toute expérience que des balades urbaines de deux heures, il avalait 750 km en solitaire sous l’œil captivé des médias.

Dix ans plus tard, ce marcheur occasionnel est devenu un aventurier au long cours. Entre deux petits boulots, Mehdi a multiplié les expéditions, quittant toujours le pas de sa porte pour donner un sens à sa vie. D’ailleurs, on l’avait connu sur le trajet Paris – Alger en aller-retour pour rendre hommage à son père décédé. Mais cette année, l’échelle a changé : c’est vers le Grand Nord qu’il a mis le cap, avec une ambition renouvelée.

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Depuis Paris, Mehdi Debbrah en route vers le Cap Nord en Norvège

Parti de Paris le 5 octobre 2025, Mehdi s’est lancé dans une traversée monumentale du continent. Son défi ? Rallier le Cap Nord, en Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique, en affrontant la rigueur et les conditions extrêmes de l’hiver en solitaire.

Ce périple de 5 000 km à pied traverse dix pays, marquant une progression constante vers le froid :

Le départ : France (Paris), Belgique, Luxembourg.

France (Paris), Belgique, Luxembourg. L’Europe Centrale : Allemagne, Pologne.

Allemagne, Pologne. La remontée Balte : Lituanie, Lettonie, Estonie.

Lituanie, Lettonie, Estonie. Le Grand Nord : Finlande et enfin la Norvège pour atteindre le point le plus septentrional de l’Europe.

Plus qu’une performance sportive, cette aventure est un acte de plaidoyer. En marchant dans le froid, Mehdi souhaite attirer l’attention et lever des fonds pour soutenir des milliers de personnes sans domicile en France, transformant chaque kilomètre en un message d’espoir et de solidarité.

Après presque six mois de marche ininterrompue, Mehdi vient de franchir la frontière finlandaise. Désormais, chaque pas le rapproche un peu plus de son « Graal » : le Nordkapp.

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Un trajet Paris – Alger en hommage à son père

À l’âge de 26 ans, Mehdi s’était lancé dans une traversée de 3 000 km entre Paris et Alger pour honorer la mémoire de son père décédé. Ce périple de 136 jours à travers cinq pays (France, Suisse, Italie, Tunisie et Algérie) marquait son passage de l’aventure urbaine à l’expédition internationale, avec pour but ultime de rejoindre son grand-père

Fort d’une communauté de près d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, il a transformé son effort physique en levier humanitaire. En partenariat avec l’ONG Life, sa marche a permis de financer un château d’eau et un projet d’agriculture au Togo. Cette initiative suivait déjà un précédent succès : un Paris-Copenhague réalisé pour construire un puits au Cambodge.

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