Année scolaire 2025-2026 : l’orientation des élèves passe au 100 % numérique

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que les opérations d’orientation et de réorientation des élèves pour l’année scolaire 2025-2026 se dérouleront entièrement de manière numérique, via le système d’information du secteur. Cette démarche vise à simplifier les procédures, renforcer la transparence et permettre aux parents de suivre, en temps réel, le parcours scolaire de leurs enfants.

Dans un communiqué officiel, le ministère précise que les parents concernés devront effectuer l’ensemble des démarches à travers l’“Espace parents”, accessible via la plateforme : awlyaa.education.dz. Cette solution numérique permettra non seulement de formuler les choix d’orientation, mais aussi de les modifier, les confirmer, consulter les décisions finales et introduire d’éventuels recours.

Calendrier de l’Orientation Post-Obligatoire pour 2025-2026

La première étape concerne l’orientation des élèves vers le cycle post-obligatoire, notamment les élèves de quatrième année moyenne ainsi que ceux des troncs communs de première année secondaire générale et technologique.

Les parents devront exprimer les vœux initiaux d’orientation entre le 10 et le 28 février 2026 via leurs comptes personnels sur l’Espace parents. Ces vœux pourront ensuite être modifiés ou confirmés durant la période allant du 15 au 30 mars 2026. À défaut d’intervention dans les délais impartis, le système informatique validera automatiquement les choix initiaux.

La phase de confirmation des vœux définitifs est programmée du 15 au 30 mai 2026. Là encore, l’absence de confirmation entraînera une validation automatique par le système.

Consultation des Décisions et Droit de Recours

Les décisions finales d’orientation seront communiquées aux parents à travers les bulletins d’évaluation du troisième trimestre ainsi que via l’Espace parents, entre le 28 juin et le 9 juillet 2026.

Les parents auront la possibilité d’introduire un recours électronique contre la décision d’orientation de leur enfant, du 10 juillet au 8 septembre 2026. Les réponses des commissions de recours au niveau des wilayas seront notifiées au plus tard le 17 septembre 2026. Le ministère souligne que ces décisions sont définitives et non susceptibles de recours.

Dispositif de Réorientation au Lycée

Concernant la réorientation des élèves du secondaire général et technologique, le ministère rappelle qu’il s’agit d’un mécanisme permettant à l’élève, après une année complète d’études, de changer de tronc commun ou de filière si celle-ci ne correspond pas à ses capacités ou à ses aspirations. Cette démarche reste toutefois conditionnée par l’obtention de résultats satisfaisants dans les matières fondamentales de la filière demandée.

Les demandes de réorientation devront être déposées en ligne entre le 25 mai et le 23 juin 2026. Les décisions seront communiquées durant la même période que celles de l’orientation, soit entre le 28 juin et le 9 juillet 2026, et sont également définitives.

Enfin, le ministère de l’Éducation nationale appelle l’ensemble des parents concernés à respecter scrupuleusement le calendrier établi et à consulter régulièrement leurs comptes sur l’Espace parents, afin d’assurer le bon déroulement des opérations d’orientation et de réorientation et d’éviter toute exclusion involontaire du processus.

