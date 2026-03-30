Algérie – Serbie : Djuro Macut à Alger pour booster la coopération économique

Le Premier ministre de la République de Serbie, Djuro Macut, est arrivé à Alger dans la soirée du lundi 30 mars 2026 pour une visite de travail à la tête d’une importante délégation. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Alger et Belgrade, dans un contexte international marqué par la recherche de nouveaux partenariats stratégiques.

À son arrivée à l’aéroport international Houari Boumediene, le responsable serbe a été accueilli par le Premier ministre Sifi Ghrieb, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Étaient également présents le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramane, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie en Serbie, Mahrez Fateh.

Un accueil officiel à l’aéroport d’Alger

Cet accueil protocolaire traduit l’importance accordée par les autorités algériennes à cette visite, qui devrait être marquée par une série de rencontres et d’échanges entre responsables des deux pays.

Au cœur de cette visite figure la volonté commune de consolider la coopération économique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat. Les discussions devraient porter sur plusieurs secteurs clés, notamment l’investissement, l’énergie, les infrastructures et les échanges commerciaux.

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L’Algérie et la Serbie entretiennent déjà des relations de coopération, mais les deux parties ambitionnent de les hisser à un niveau supérieur. Cette visite constitue ainsi une opportunité pour identifier de nouveaux projets communs et encourager les opérateurs économiques à investir davantage dans les deux pays.

Une volonté politique affirmée

Cette visite reflète également la volonté politique des dirigeants des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue serbe, Aleksandar Vučić, affichent un engagement commun en faveur d’un partenariat plus étroit.

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Au-delà des aspects économiques, les échanges devraient également porter sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux pays partagent en effet des positions convergentes sur plusieurs dossiers, ce qui favorise une coordination accrue sur la scène internationale.

Vers un partenariat renforcé

En somme, cette visite du Premier ministre serbe en Algérie marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays. Elle témoigne d’une volonté mutuelle de diversifier les axes de coopération et de bâtir un partenariat durable, fondé sur des intérêts communs et une vision partagée.

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Les prochains mois devraient ainsi permettre de mesurer les retombées concrètes de cette visite, notamment à travers la mise en œuvre d’accords et de projets conjoints.