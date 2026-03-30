Algérie Poste : Le compte à rebours est lancé pour la mise à jour des comptes ECCP

Attention aux retardataires. Algérie Poste a annoncé que l’accès à la plateforme ECCP sera strictement conditionné par la mise à jour des données de compte (KYC). Passé le délai du 31 mars à minuit, les services numériques seront suspendus pour les utilisateurs n’ayant pas régularisé leur situation.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’institution a été très claire : dès le 1er avril, l’accès aux services en ligne sera impossible sans cette mise à jour. Cette mesure s’inscrit dans une démarche visant à moderniser et sécuriser les transactions financières en Algérie.

Mise à jour rapide et simplifiée du KYC

Pour rassurer les citoyens, Algérie Poste souligne que l’opération a été optimisée pour être la plus fluide possible. Grâce à un système de choix prédéfinis, le besoin de saisie manuelle est réduit au strict minimum. Selon l’institution, remplir le formulaire KYC ne prendrait pas plus d’une minute.

Pour accompagner les usagers, une vidéo explicative a été mise en ligne sur les plateformes officielles de l’entreprise. Ce tutoriel détaille chaque étape du processus et répond aux questions les plus fréquentes pour lever toute ambiguïté.

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Sécurité et conformité légale assurées

Cette campagne de mise à jour n’est pas une simple formalité administrative. Elle répond à deux impératifs majeurs :

Conformité légale : L’opération s’inscrit dans le cadre de la loi 05-01 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des standards internationaux de vérification d’identité. Protection des données : Algérie Poste garantit que les informations collectées sont protégées par la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. La confidentialité et la sécurité des données sont ainsi strictement encadrées.

« L’objectif est de protéger les comptes contre toute utilisation non autorisée et de garantir une expérience utilisateur sécurisée et de qualité », précise le communiqué.

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Lancez la mise à jour dès maintenant

L’institution appelle les citoyens à effectuer cette démarche le plus tôt possible pour éviter les encombrements de dernière minute ou une interruption brutale de leurs services numériques. Elle rappelle également que la responsabilité du titulaire du compte est engagée quant à l’exactitude des informations fournies, qui doivent impérativement concorder avec les documents officiels.

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