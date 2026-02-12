Algérie – Niger : Tebboune ordonne le « retour immédiat » à Niamey de l’ambassadeur algérien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le retour immédiat à Niamey de l’ambassadeur d’Algérie accrédité auprès de la République du Niger, selon un communiqué rendu public jeudi par le ministère des Affaires étrangères. Cette décision intervient à la suite du retour en Algérie, ce 12 février 2026, de l’ambassadeur nigérien et de sa reprise officielle de fonctions, marquant ainsi une étape significative dans la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

« Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour le retour, avec effet immédiat, à Niamey de l’ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire accrédité auprès de la République sœur du Niger », lit-on dans le communiqué.

Renforcement des relations bilatérales

D’après la même source, cette mesure traduit « l’importance particulière que le chef de l’État accorde au renforcement des liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage unissant l’Algérie et le Niger », ajoute le communiqué. Elle s’inscrit dans une volonté politique affirmée de consolider les relations bilatérales et de redynamiser les mécanismes de concertation entre les deux capitales.

Cette mesure « favorisera assurément la relance de la tradition de dialogue politique bilatéral au plus haut niveau, la reprise de la coopération multiforme initiée entre les deux pays frères et la concrétisation de projets stratégiques au bénéfice de l’intégration régionale et continentale », ajoute la même source.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire de corruption liée à Tahkout : comment une famille a dissimulé une somme de 200 mds

Par cette initiative, Alger entend ainsi réaffirmer son attachement à des relations stables et constructives avec Niamey, dans un contexte régional où la coopération et la coordination politique apparaissent plus que jamais comme des leviers essentiels pour relever les défis communs et promouvoir le développement partagé.

Attaf s’entretient avec son homologue zimbabwéen à Addis-Abeba

Toujours dans le context des relations diplomatiques entre l’Algérie et les pays africains, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a tenu, mercredi à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international de la République du Zimbabwe, pays frère, M. Amon Murwira, en marge de sa participation aux travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), a-t-on appris auprès du communiqué du ministère.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements sociaux LPL : Cette nouveauté 2026 est passée inaperçue, pourant…

Lors de cette rencontre, les deux parties ont « examiné les moyens de développer les relations d’amitié et de coopération unissant l’Algérie et le Zimbabwe, à la lumière des importantes décisions prises par les présidents des deux pays lors de leurs entretiens à Alger en juillet dernier », ajoute le communiqué.

Les deux ministres ont également discuté des « perspectives de poursuite de la coordination bilatérale au niveau africain, au service des questions de sécurité, de développement et d’intégration au sein du continent », conclut le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie met fin à la convention aérienne avec les Émirats Arabes Unis de 2014