Alger : ces 16 routes seront fermées ce vendredi pour le semi-marathon international

La capitale s’apprête à vivre une matinée sportive exceptionnelle. Ce vendredi 14 novembre, Alger accueillera le semi-marathon international 2025, un événement qui réunira près de 6 000 coureurs venus d’Algérie et de l’étranger.

Pour garantir le bon déroulement de la course, la wilaya d’Alger a annoncé la fermeture temporaire de la circulation sur un parcours de 21 km, traversant plusieurs artères principales de la ville.

Routes fermées pour le semi-marathon : un parcours de 21 km à travers les grands boulevards de la capitale

Le départ sera donné à 8 h 30 depuis le stade Ferhani à Bab El Oued, après un rassemblement prévu dès 7 heures du matin. Le tracé conduira les athlètes à travers les plus emblématiques avenues d’Alger, longeant la baie avant un retour au centre-ville.

Selon le communiqué officiel, la circulation sera fermée progressivement dès 4 h du matin sur les axes suivants :

Boulevard de l’Amir Khaled Rue Saïd Touwafdit (Raïs Hamidou) Rue Abdelkader Ziar Boulevard Colonel Abderrahmane Mira Rue du 1er Novembre Rue Ernesto Che Guevara Rue Zighoud Youcef Rue des Frères Oukid Boulevard Abane Ramdane Rue Asselah Hocine Rue Colonel Amirouche Boulevard Hassiba Ben Bouali Place du 1er Mai Rue Mohamed Belouizdad Carrefour Oued Kniss Rue des Martyrs (El Maadoumines)

Les coureurs franchiront la ligne d’arrivée aux alentours de midi, devant le siège de la wilaya d’Alger. La réouverture des routes se fera progressivement après le passage du dernier participant.

Semi-marathon international 2025 – Alger : appel à la coopération des citoyens

La wilaya a invité les habitants, notamment ceux résidant le long du parcours, à faire preuve de compréhension et de civisme pour contribuer à la réussite de cet événement. Elle recommande notamment de :

Ne pas stationner de véhicules sur le tracé à partir de la nuit du jeudi,

Suivre les indications des agents de sécurité pour faciliter la circulation,

Participer à la préservation de la propreté et de l’image accueillante de la capitale.

Les autorités ont également présenté leurs excuses pour les désagréments temporaires liés à ces fermetures, assurant que « le trafic reprendra immédiatement après le passage des derniers coureurs ».

Le semi-marathon international d’Alger s’inscrit dans la dynamique de promotion du sport et du tourisme urbain. Il offrira une vitrine spectaculaire de la capitale, entre front de mer, collines et grands boulevards. Pour de nombreux Algérois, ce sera aussi l’occasion de redécouvrir la ville sous un angle plus vivant et convivial.