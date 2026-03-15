Alerte météo : vents jusqu’à 90 km/h et fortes pluies, plusieurs wilayas en vigilance orange dès ce soir

À quelques jours seulement de la célébration de l’Aïd el-Fitr, les conditions météorologiques restent particulièrement agitées dans plusieurs régions du pays. En ce début de semaine, une forte perturbation atmosphérique continue d’influencer le temps sur une grande partie du territoire national. Ce dimanche 15 mars, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont publié plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS). Ces alertes placent de nombreuses wilayas en vigilance orange face à différents phénomènes météorologiques, vents violents, pluies parfois abondantes et chutes de neige sur les reliefs.

Les wilayas de Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa et Souk Ahras devraient connaître des vents de secteur nord à nord-ouest soufflant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 à 90 km/h. Cette alerte restera en vigueur de dimanche soir vers 21h00 jusqu’à lundi soir.

Dans les régions sahariennes, les vents risquent également de provoquer des soulèvements de sable susceptibles de réduire fortement la visibilité. Les wilayas d’El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair et Touggourt figurent parmi les zones concernées par ces conditions météorologiques difficiles.

En cours jusuqu’à 18h00 demain soir, ce BMS de niveau 2 prévoit des vents de secteur nord à nord-ouest d’une vitesse variant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser les 80 à 90 km/h pouvant occasionner des soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité.

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Les vents violents concernent également plusieurs autres wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Selon les services de l’ONM, des rafales soutenues de secteur nord à nord-ouest toucheront les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt et El Oued, avec des vitesses oscillant entre 60 et 70 km/h et des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement les 80 à 90 km/h. Cette alerte reste en vigueur à compter de ce dimanche 15 mars à 12h00 jusqu’au lundi 16 mars à 12h00 au moins.

Dans le même temps, une autre vigilance concerne les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa et M’sila, où des vents de même intensité soufflent depuis samedi soir et devraient persister jusqu’à ce dimanche 15 mars à 23h00 au moins. Les autorités météorologiques appellent ainsi à la prudence, notamment sur les axes routiers exposés où ces rafales pourraient provoquer des soulèvements de sable et réduire la visibilité.

BMS – Météo Algérie : vigilance « orange », fortes pluies à prévoir dans ces wilayas !

À l’ouest du pays, les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Saïda restent concernées par des précipitations estimées entre 20 et 30 mm. Ce BMS est en cours de validité jusqu’à 18h00 ce dimanche soir. Les précipitations constituent l’un des phénomènes les plus marquants de cet épisode météorologique. Plusieurs wilayas du nord du pays devraient enregistrer des cumuls de pluie importants dès demain.

Selon l’ONM, des pluies parfois soutenues toucheront notamment les wilayas d’Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Batna, le nord de Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras ainsi que le nord de Tébessa. Les quantités attendues oscillent entre 30 et 50 mm, avec des cumuls qui pourraient localement atteindre ou dépasser les 60 mm. Cette alerte restera en vigueur entre lundi 16 mars à 01h00 et mardi 17 mars à 06h00.

D’autres régions du Centre ne seront pas épargnées. Les wilayas d’Alger, Blida, Médéa et Boumerdès connaîtront également des précipitations estimées entre 20 et 30 mm dans la matinée du lundi 16 mars.

Dans le nord-est du pays, les pluies devraient s’avérer encore plus abondantes. Les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila pourraient enregistrer des cumuls compris entre 30 et 50 mm, avec des pointes locales pouvant dépasser les 70 mm, et ce, jusqu’à demain après-midi à 15h00.

Alerte météo en Algérie : retour de la neige sur les reliefs du pays

En parallèle des pluies et du vent, la perturbation s’accompagne aussi d’un retour notable de la neige sur plusieurs massifs montagneux. Les reliefs dépassant 900 à 1000 mètres d’altitude dans les wilayas de Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et Skikda devraient recevoir des chutes de neige comprises entre 5 et 15 cm.

Dans certaines régions montagneuses du centre-est, les accumulations pourraient se révéler plus importantes. Les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif et Bordj Bou Arreridj pourraient enregistrer des épaisseurs de neige allant de 15 à 20 cm, avec des pointes locales dépassant les 25 cm. Ces chutes de neige devraient concerner principalement la nuit et les premières heures de la matinée jusqu’à lundi.

Cet épisode météorologique survient alors que les préparatifs de l’Aïd el-Fitr s’intensifient à travers le pays. Les déplacements et les activités commerciales pourraient donc se dérouler sous des conditions météo parfois difficiles. Les services de Météo Algérie invitent ainsi les citoyens à rester attentifs aux mises à jour des bulletins météorologiques et à prendre les précautions nécessaires.