Accès à la Grande Mosquée : dispositif spécial durant le Salon du livre

La direction de la Grande Mosquée d’Alger a annoncé ce vendredi, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la prolongation exceptionnelle des horaires d’ouverture du pont est menant à l’esplanade mosquée.

Selon la même source, cette mesure vise à fluidifier la circulation des fidèles et des visiteurs du lieu de culte, notamment ceux qui se rendent au Salon international du livre, organisé à proximité du site. L’objectif est de permettre un accès plus simple et plus rapide à la mosquée durant cette période marquée par une forte affluence.

Le pont restera ainsi ouvert dès 10h00 du matin et demeurera accessible jusqu’après la prière d’Al-Ichâ, offrant aux visiteurs une amplitude horaire élargie pour se déplacer en toute tranquillité. Cette décision s’inscrit dans la volonté de la mosquée de répondre aux besoins des fidèles et d’accompagner les grands événements culturels attirant un public nombreux.

SILA 2025 : nouvelle édition du Salon du livre d’Alger

Le Salon international du livre d’Alger s’apprête à ouvrir ses portes pour sa 28ᵉ édition, programmée du 29 octobre au 8 novembre 2025 au Palais des expositions des Pins maritimes. Chaque année, cet événement attire un public considérable et s’impose comme l’un des plus grands rendez-vous littéraires du monde arabe et du continent africain.

L’édition 2025 se distingue déjà par son ampleur. Près d’une cinquantaine de pays sont annoncés, témoignant de l’ouverture continue du Salon sur la scène littéraire internationale. Le lancement officiel, assuré par les autorités gouvernementales, s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer la place du livre algérien et à encourager son exportation vers de nouveaux marchés. La présence d’éditeurs étrangers et d’auteurs venus de différents horizons traduit cette volonté de multiplier les échanges et de donner davantage de visibilité à la création locale.

Un programme riche et un public attendu en nombre

Au-delà de l’exposition principale, le programme prévoit un large éventail d’activités : rencontres professionnelles, signatures, conférences thématiques, ateliers d’écriture et espaces dédiés au jeune public. Des initiatives originales sont également annoncées, comme la mise en avant de jeunes plumes à travers des concours et des prix littéraires, dont l’un des plus attendus, « Mon Premier Livre », destiné à repérer et encourager les nouveaux talents.

Le public, comme à chaque édition, devrait donc affluer en nombre. Étudiants, chercheurs, familles, passionnés de littérature et professionnels du monde du livre se retrouveront dans les pavillons du Palais des expositions, transformés pour l’occasion en un immense espace d’échanges et de découverte. L’ambiance, à la fois studieuse et conviviale, fait du SILA un moment à part dans le calendrier culturel algérien.

Cette 28ᵉ édition s’annonce ainsi comme une véritable vitrine du livre, un lieu où se rencontrent cultures, idées et créations, et où l’Algérie confirme son rôle central dans la promotion du savoir et de la lecture. À l’approche de l’ouverture, l’attente grandit, laissant présager un Salon riche en rencontres, en débats et en découvertes littéraires.