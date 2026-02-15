1ᵉʳ jour du Ramadan 2026 en Algérie : l’Association Sirius d’Astronomie dévoile la date

S’appuyant sur des calculs astronomiques rigoureux, l’association Sirius d’astronomie a apporté des éclairages déterminants sur la date de début du mois sacré de Ramadan pour l’année 2026 (1447 de l’Hégire).

Dans un communiqué rendu public, l’association algérienne indique que, bien que la « Nuit du Doute » soit fixée au mardi 17 février, conditions scientifiques d’observation du croissant lunaire ne seront pas réunies ce soir-là.

Ramadan 2026 en Algérie : Pourquoi le croissant sera impossible à voir le 17 février ?

Selon les données techniques fournies par l’association, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan se produira le mardi 17 février à 13h01 (heure locale). Cependant, au moment du coucher du soleil, l’âge du croissant sera insuffisant pour permettre une observation à l’œil nu depuis l’Algérie, conformément aux standards astronomiques internationaux.

À Alger, la lune ne restera au-dessus de l’horizon que pendant environ six minutes après la disparition du soleil. « Cette durée est insuffisante pour que le croissant soit assez formé pour être détecté, même dans les meilleures conditions météorologiques possibles », précise le communiqué.

L’impossibilité de voir le croissant le soir du 17 février ne concerne pas uniquement l’Algérie. Sirius souligne que cette situation s’étend à :

L’ensemble du monde arabe.

Le continent africain.

La majeure partie des Amériques (Nord et Sud), même avec l’usage de télescopes.

Seules quelques zones situées à l’extrême ouest de l’Amérique du Nord pourraient théoriquement apercevoir le croissant, une observation qui, selon l’association, n’a aucune incidence sur la pratique jurisprudentielle locale.

Le mois de Chaâbane devrait compter 30 jours cette année

Sur la base de ces conclusions purement scientifiques, l’association Sirius prévoit que le mois de Chaâbane comptera trente jours. En conséquence, le jeudi 19 février 2026 devrait être le premier jour du mois de Ramadan en Algérie, en se basant sur le principe de la vision oculaire directe.

L’association précise que ces prévisions sont en parfaite adéquation avec les données des institutions astronomiques internationales, notamment l’Instance internationale d’observation des croissants lunaires.

En conclusion, Sirius rappelle qu’elle se limite à une expertise scientifique. Elle souligne que la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire, relevant du ministère des Affaires religieuses, demeure l’unique autorité habilitée à décréter officiellement la date du début du jeûne, dans le respect des cadres légaux et religieux du pays.