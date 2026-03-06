 Youcef Belaili sanctionné par la FIFA : sa participation au Mondial 2026 est-elle compromise ? 

Youcef Belaili, ailier international algérien de l’Espérance Sportive de Tunis, a été suspendu un an de toute activité officielle par la FIFA, dans le cadre d’un long et complexe différend juridique avec son ancien club français, AC Ajaccio. Cette décision pourrait bouleverser totalement les plans de l’Algérie à un peu plus de trois mois du Mondial 2026.

La FIFA a tranché après examen du dossier opposant Belaili à l’ACA, qu’elle suit depuis plusieurs saisons. La chambre de résolution des litiges de l’instance mondiale a estimé que le joueur était impliqué dans la présentation de documents contestés et suspectés de falsification dans le cadre d’un litige financier autour de son départ d’Ajaccio à l’issue de la saison 2022‑2023.

En conséquence, la FIFA a infligé au joueur une suspension de 12 mois, empêchant toute participation à des compétitions officielles avec son club ou la sélection jusqu’en mars 2027.

L’affaire remonte à un différend portant sur une prétendue prime et une indemnité de rupture de contrat qu’aurait dû verser l’AC Ajaccio. L’entourage de Belaili avait saisi la FIFA avec un document censé sceller un protocole d’accord entre l’ancien club corse et un autre club, en lien avec une décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Mais la direction ajaccienne a vigoureusement contesté l’authenticité de ce document, affirmant qu’il était un faux manifeste et qu’il n’avait jamais été validé ni signé par ses autorités compétentes.

Youcef Belaili : une carrière relancée puis stoppée net

L’enfant d’Oran, âgé de 33 ans, avait connu un passage mouvementé en Europe avec Ajaccio, club qu’il avait rejoint en octobre 2022 après un bref passage au Stade Brestois 29. Son aventure en Corse avait été émaillée de tensions, notamment à propos d’un différend financier qui ne s’était jamais vraiment apaisé, et s’était soldée par un départ prématuré en avril 2023.

De retour en Afrique, Belaili avait revigoré sa carrière au MC Alger, remportant avec les Rouge et Blanc le championnat d’Algérie, un trophée attendu depuis 2010. Son retour en Tunisie avec l’Espérance devait symboliser une nouvelle ascension, mais la blessure au genou qu’il a subie en novembre dernier avait déjà contrarié ses plans et retardé son retour sur les terrains.

Le Mondial 2026 compromis ?

Cette suspension tombe à un moment particulièrement délicat. L’Algérie, qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États‑Unis, au Canada et au Mexique, perd l’un de ses joueurs les plus expérimentés et influents. Belaili compte plus de 50 sélections avec les Fennecs et avait fait partie intégrante des campagnes internationales au cours des dernières années.

Du côté de Tunis, l’Espérance se retrouve privée de son ailier star à un moment clé de la saison, notamment à l’approche des phases finales de la Ligue des champions africaine. Le club ainsi que les représentants du joueur envisagent de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision, espérant réduire ou annuler la sanction.

À l’heure actuelle, ni Belaili ni ses avocats n’ont officiellement réagi à cette sanction. L’entourage du joueur assure toutefois que tous les éléments seront étudiés pour défendre sa position devant le TAS, ce qui pourrait potentiellement permettre au joueur de récupérer sa licence avant la fin de la suspension.

Pour l’instant, c’est une carrière déjà mouvementée qui se trouve encore une fois à un tournant majeur. Entre blessures, litiges et sanctions, Youcef Belaili voit sa participation à la plus grande compétition du football mondial, la Coupe du Monde, sérieusement compromise