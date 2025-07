Voyagez moins cher cet été : Turkish Airlines récompense les bacheliers algériens

Bonne nouvelle pour les futurs bacheliers algériens ! La compagnie aérienne Turkish Airlines lance une offre spéciale sur ses vols entre l’Algérie et la Turquie. Les étudiants qui réussiront l’examen du Baccalauréat, dont les résultats sont attendus pour le dimanche 20 juillet, bénéficieront d’une réduction sur leur billet proportionnelle à la moyenne obtenue.

Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer pour voyager à moindre coût et d’une incitation à l’excellence académique. Plus l’étudiant obtient une bonne note, plus la réduction est importante. Ce qui peut représenter des économies significatives sur les prix des billets d’avion.

Cette nouvelle offre de Turkish Airlines est valable pour des voyages en aller simple ou des allers-retours. Et ce, offrant une bonne flexibilité pour plusieurs destinations depuis l’Algérie. De plus, l’offre s’étend jusqu’à la fin de l’année 2025, permettant à ces étudiants de disposer suffisamment de temps pour planifier leurs déplacements.

Turkish Airlines lance une nouvelle promotion sur ses vols depuis l’Algérie

Pour bénéficier de cette promotion, l’étudiant devra présenter un relevé de notes officiel et signé prouvant une moyenne supérieure ou égale à 10/20. La réduction sera appliquée une fois que Turkish Airlines aura vérifié les résultats sur le site de l’ONEC, pour laquelle l’étudiant devra fournir les informations nécessaires.

Par ailleurs, le montant de la réduction est directement lié à la moyenne obtenue au Baccalauréat. Par exemple, une note de 12.4/20 donne droit à une réduction de 12%, tandis qu’un 12.5/20 offre une réduction de 13%. Chaque étudiant ne peut profiter de cette promotion qu’une seule fois.

احصل على خصم يصل إلى 20٪ بناءً على نتيجتك! سافر بذكاء مع الخطوط الجوية التركية إلى أكثر من 300 وجهة — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) June 24, 2025

L’offre autorise jusqu’à six accompagnateurs

Un aspect particulièrement intéressant de cette promotion est la possibilité d’en faire profiter jusqu’à six accompagnateurs. En effet, cela signifie que l’étudiant peut voyager avec sa famille ou ses amis et qu’ils bénéficient tous de la même réduction.

Il est à rappeler que cette promotion est disponible à la réservation du 15 juillet jusqu’au 31 août 2025 et elle s’applique sur des voyages programmés entre le 15 juillet et le 31 décembre 2025. Les billets peuvent être émis dans les agences principales de Turkish Airlines, notamment à Alger, Oran et Constantine. Ce qui rend l’accès à l’offre assez simple pour la plupart de ces étudiants.

Cette nouvelle promotion de la compagnie aérienne turque est intéressante. Et ce, dans la mesure où elle combine des avantages tarifaires avec une flexibilité de voyage et la possibilité de partager cette réduction avec sa famille et ses proches.