Voyager plus facilement en 2026 ? Le passeport algérien s’offre un bond dans l’indice Henley

Si voyager sans visa est un privilège recherché par tout globe-trotter, la fluidité de ces déplacements dépend intrinsèquement de « la puissance » du document de voyage que l’on détient. Selon la dernière mise à jour de l’indice Henley & Partners, l’Algérie réalise une performance notable : son passeport a bondi de dix places par rapport à 2025.

L’Indice Henley est la référence mondiale pour classer les passeports selon le nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Cette remontée de l’Algérie dans le classement 2026 reflète non seulement une amélioration de son image de marque à l’international, mais aussi un renforcement de son intégration dans les flux mondiaux.

S’appuyant sur les données exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA), cet index analyse 199 passeports différents par rapport à 227 destinations mondiales.

Voici le nouveau classement du passeport algérien en 2026

En 2026, l’Algérie consolide sa position sur l’échiquier de la mobilité mondiale en opérant un retour en force dans le classement Henley & Partners. Occupant désormais la 76e place mondiale, le passeport algérien a réalisé une progression notable en gagnant dix places par rapport à l’année précédente.

Cette remontée reflète une dynamique diplomatique active et une volonté d’ouverture, permettant aux citoyens algériens de bénéficier d’une liberté de mouvement accrue, portée par un score de 55 destinations accessibles sans les contraintes d’un visa classique obtenu en ambassade.

Le voyageur algérien conserve ses privilèges historiques dans le Maghreb et une grande partie de l’Afrique de l’Ouest (Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Mali), tout en bénéficiant de l’ouverture de nouveaux couloirs comme l’Angola. Parallèlement, l’essor du E-VISA et des visas à l’arrivée (VOA) transforme l’expérience de voyage vers des destinations majeures telles que la Thaïlande et Singapour, rendant ces pays accessibles via de simples formalités numériques.

Qui détient le passeport le plus puissant en Afrique du Nord ?

Le classement révèle une hiérarchie claire au sein de l’Afrique du Nord en termes de liberté de circulation :

Le Maroc (62e) : détient actuellement le passeport le plus puissant de ce groupe, offrant un accès sans visa préalable à 72 destinations.

détient actuellement le passeport le plus puissant de ce groupe, offrant préalable à 72 destinations. La Tunisie (66e) : suit de près avec un score de mobilité permettant d’accéder à 67 destinations à travers le monde.

suit de près avec un score de mobilité permettant d’accéder à 67 destinations à travers le monde. L’Algérie (76e) : se positionne au troisième rang de ce comparatif. Bien qu’elle propose l’accès à 55 destinations, elle se distingue par la progression la plus fulgurante du groupe.

se positionne au troisième rang de ce comparatif. Bien qu’elle propose l’accès à 55 destinations, elle se distingue par la progression la plus fulgurante du groupe. L’Égypte (81e) : ferme la marche avec un accès à 50 destinations pour ses ressortissants.

Après avoir occupé la 73e place en 2006, le passeport algérien a connu une longue période d’instabilité, chutant jusqu’à son point le plus bas, la 96e place, en 2021. En revanche, depuis 2021, l’Algérie a entamé une remontée constante, passant de la 91e place en 2022 à la 86e en 2025.

Le bond de 10 places réalisé entre 2025 (86e) et 2026 (76e) est l’un des plus significatifs de l’histoire récente du classement, ramenant le passeport à un niveau de compétitivité proche de celui de 2008-2009.

